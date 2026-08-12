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Júnior (7–15 anos) Criança Futebol Camisolas

Equipamento Stadium Inter de Milão 2026/27, equipa da casa
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Terceiro equipamento Stadium Tottenham Hotspur 2026/27
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Equipamento Stadium Tottenham Hotspur 2026/27
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Equipamento de guarda-redes Stadium FC Barcelona 2026/27
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Equipamento principal Stadium Paris Saint-Germain 2025/26
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Equipamento alternativo Stadium Seleção Brasileira 2026
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Equipamento alternativo Stadium Seleção Nacional Francesa 2026
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Equipamento principal Match Seleção Brasileira 2026
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Equipamento principal Stadium Seleção Nacional Francesa 2026
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Equipamento principal Stadium Seleção Nacional Francesa 2026
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Match Night Edition Paris Saint-Germain 2026
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Equipamento alternativo Match FC Barcelona 2026/27
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