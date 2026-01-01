Voltar à pesquisaNike St LukesFechada • Abre às 10:00Westfield St Lukes80 St Lukes Rd.Shop 804Auckland, Auckland, 1025, NZ+64 9 558 3630Obter direçõesHorário da lojadomingo: 10:00 - 17:30segunda - quarta: 09:00 - 18:00quinta - sexta: 09:00 - 21:00sábado: 09:00 - 18:00ServiçosAcesso antecipado para MembersCompra alguns dos nossos produtos mais desejados e mais inovadores antes de estarem disponíveis em qualquer outro lugar.Reuse-A-ShoeDeixa aqui as tuas sapatilhas usadas para que as possamos reciclar e transformar em Nike Grind.Clica aqui para obteres mais informações.Informações de devoluçãoEsta loja não aceita devoluções de encomendas efetuadas em Nike.com ou na Nike App.Lojas nas proximidadesArmazenar diretórioNike Newmarket187 BroadwayNewmarketAuckland, Auckland, 1023, NZFechada • Abre às 10:00Nike Factory Store WestgateWestgate Shopping Centre5/8 Maki StShop F0001Auckland, 0657, NZFechada • Abre às 10:00Nike Auckland City228 Queen StreetAuckland CBD, Auckland, 1010, NZFechada • Abre às 10:00