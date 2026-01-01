Voltar à pesquisaNike Factory Store - West JordanFechada • Abre às 10:00Jordan Landing3736 W Center Park Dr.#120West Jordan, UT, 84084-5534, US8012821269Obter direçõesHorário da lojadomingo: 11:00 - 18:00segunda - sábado: 10:00 - 21:00ServiçosLevantamento de encomendasCompra os teus estilos favoritos online e levanta-os numa loja.Torna-te MemberOs novos Members da Nike App recebem 15% de desconto na sua primeira compra na loja.Nike ExpertsObtém conselhos em tempo real sobre tudo relacionado com desporto e estilo da nossa equipa de Nike Experts.A experiência de compras idealQuando te tornas Member, tens acesso a um período de avaliação de 60 dias sem preocupações e a devoluções sem recibos em todos os artigos.Comprar artigos das Nike Factory Stores em saldosOs estilos e as promoções disponíveis nas Nike Factory Stores estão agora disponíveis online.Comprar artigos das Nike Factory Stores em saldosLojas nas proximidadesArmazenar diretórioNike Mountain View Village13348 Teal Ridge Way Suite N-140Riverton, UT, 84096-0000, USFechada • Abre às 10:00Nike Factory Store - LehiOutlets at Traverse Mountain3700 N Cabelas Blvd STE 301Lehi, UT, 84043-3882, USFechada • Abre às 10:00Nike Factory Store - Park CityJunction Commons6699 N Landmark Dr. #L-100Park City, UT, 84098-4529, USFechada • Abre às 10:00