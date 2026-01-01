Voltar à pesquisaNike Factory Store - NorfolkAberta • Fecha às 20:00Norfolk Premium Outlets1600 Premium Outlets Suite 301Norfolk, VA, 23502-5521, US7577760694Obter direçõesHorário da lojadomingo: 11:00 - 19:00segunda - quinta: 10:00 - 20:00sexta - sábado: 10:00 - 21:00ServiçosLevantamento de encomendasCompra os teus estilos favoritos online e levanta-os numa loja.Torna-te MemberOs novos Members da Nike App recebem 15% de desconto na sua primeira compra na loja.Nike ExpertsObtém conselhos em tempo real sobre tudo relacionado com desporto e estilo da nossa equipa de Nike Experts.A experiência de compras idealQuando te tornas Member, tens acesso a um período de avaliação de 60 dias sem preocupações e a devoluções sem recibos em todos os artigos.Comprar artigos das Nike Factory Stores em saldosOs estilos e as promoções disponíveis nas Nike Factory Stores estão agora disponíveis online.Comprar artigos das Nike Factory Stores em saldosLojas nas proximidadesArmazenar diretórioNike Factory Store - Williamsburg VAWilliamsburg Premium Outlets5699-44B Richmond Rd. #16BWilliamsburg, VA, 23188-1941, USAberta • Fecha às 20:00Nike Clearance Store - WoodbridgePotomac Mills2700 Potomac Mills Circle #511Woodbridge, VA, 22192-4656, USAberta • Fecha às 20:00Nike Factory Store - National HarborTanger Outlet Center - National Harbor6800 Oxon Hill Road, Suite 500National Harbor, MD, 20745-4715, USAberta • Fecha às 21:00