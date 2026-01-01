Voltar à pesquisaNike Factory Store - NashvilleAberta • Fecha às 20:00Opry Mills Mall167 Opry Mills Dr.Nashville, TN, 37214-2433, US6155140204Obter direçõesHorário da lojadomingo: 11:00 - 19:00segunda - sábado: 10:00 - 20:00ServiçosLevantamento de encomendasCompra os teus estilos favoritos online e levanta-os numa loja.Ser Member só traz vantagensOs novos Members recebem 15% de desconto na sua primeira compra na loja*, bem como todas as recompensas exclusivas para Members. * Aplicam-se exceções.Nike ExpertsObtém conselhos em tempo real sobre tudo relacionado com desporto e estilo da nossa equipa de Nike Experts.A experiência de compras idealQuando te tornas Member, tens acesso a um período de avaliação de 60 dias sem preocupações e a devoluções sem recibos em todos os artigos.Comprar artigos das Nike Factory Stores em saldosOs estilos e as promoções disponíveis nas Nike Factory Stores estão agora disponíveis online.Comprar artigos das Nike Factory Stores em saldosLojas nas proximidadesArmazenar diretórioNike Nashville5046 Broadway PlaceNashville, TN, 37203-5765, USAberta • Fecha às 21:00Nike Factory Store - Antioch4060 Cane Ridge Parkway,#301Antioch, TN, 37013-5552, USAberta • Fecha às 21:00Nike Factory Store - Knoxville11275 Parkside DrKnoxville, TN, 37934-1964, USAberta • Fecha às 20:00