Voltar à pesquisaNike Factory Store - HomebushFechada • Abre às 10:00DFO Homebush3-5 Underwood Rd.Shop 2-015Homebush, New South Wales, 2140, AU+61 2 9393 6900Obter direçõesHorário da lojadomingo - quarta: 10:00 - 18:00quinta: 10:00 - 20:00sexta - sábado: 10:00 - 18:00ServiçosSaber maisDigitaliza os códigos de barras dos produtos com a Nike App para veres tamanhos e cores adicionais.Reuse-A-ShoeDeixa aqui as tuas sapatilhas usadas para que as possamos reciclar e transformar em Nike Grind.Clica aqui para obteres mais informações.Informações de devoluçãoEsta loja não aceita devoluções de encomendas efetuadas em Nike.com ou na Nike App.Lojas nas proximidadesArmazenar diretórioNike BurwoodWestfield Burwood100 Burwood RdShop 353/4Burwood, New South Wales, 2134, AUFechada • Abre às 10:00Nike Factory Store - Birkenhead PointBirkenhead Point Shopping Centre19 Roseby St.Drummoyne, New South Wales, 2047, AUFechada • Abre às 10:00Nike ParramattaWestfield Parramatta159-175 Church StreetShop 3025Parramatta, New South Wales, 2150, AUFechada • Abre às 10:00