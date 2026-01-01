Nike Factory Store - Homebush

Nike Factory Store - Homebush

Fechada • Abre às 10:00

DFO Homebush

3-5 Underwood Rd.

Shop 2-015

Homebush, New South Wales, 2140, AU

+61 2 9393 6900

Obter direções

Horário da loja

domingo - quarta: 10:00 - 18:00
quinta: 10:00 - 20:00
sexta - sábado: 10:00 - 18:00

Serviços

  • Saber mais

    Saber mais

    Digitaliza os códigos de barras dos produtos com a Nike App para veres tamanhos e cores adicionais.

  • Reuse-A-Shoe

    Reuse-A-Shoe

    Deixa aqui as tuas sapatilhas usadas para que as possamos reciclar e transformar em Nike Grind.

  • Informações de devolução

    Informações de devolução

    Esta loja não aceita devoluções de encomendas efetuadas em Nike.com ou na Nike App.

Lojas nas proximidades