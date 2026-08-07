Voltar à pesquisaNike Factory Store - CitadelFechada • Abre às 10:00Citadel Outlets100 Citadel Dr Suite 561Commerce, CA, 90040-1523, US3237201684Obter direçõesHorário da lojadomingo - sábado: 10:00 - 21:00Horário especialquinta, 6/08 - quarta, 12/08: 10:00 - 21:00ServiçosLevantamento de encomendasCompra os teus estilos favoritos online e levanta-os numa loja.Ser Member só traz vantagensOs novos Members recebem 15% de desconto na sua primeira compra na loja*, bem como todas as recompensas exclusivas para Members. * Aplicam-se exceções.Nike ExpertsObtém conselhos em tempo real sobre tudo relacionado com desporto e estilo da nossa equipa de Nike Experts.A experiência de compras idealQuando te tornas Member, tens acesso a um período de avaliação de 60 dias sem preocupações e a devoluções sem recibos em todos os artigos.Comprar artigos das Nike Factory Stores em saldosOs estilos e as promoções disponíveis nas Nike Factory Stores estão agora disponíveis online.Comprar artigos das Nike Factory Stores em saldosLojas nas proximidadesArmazenar diretórioNike Community Store - East LA4585 Whittier BlvdEast Los Angeles, CA, 90022-2432, USFechada • Abre às 10:00Nike Community Store - Watts9801 S Alameda StLos Angeles, CA, 90002-3158, USFechada • Abre às 10:00Nike Glendale837 Americana Way, Suite D11Glendale, CA, 91210-1509, USFechada • Abre às 10:00