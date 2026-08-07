Nike Factory Store - Citadel

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Fechada • Abre às 10:00

Citadel Outlets

100 Citadel Dr Suite 561

Commerce, CA, 90040-1523, US

3237201684

Obter direções

Horário da loja

domingo - sábado: 10:00 - 21:00

Horário especial

quinta, 6/08 - quarta, 12/08: 10:00 - 21:00

Serviços

  • Levantamento de encomendas

    Levantamento de encomendas

    Compra os teus estilos favoritos online e levanta-os numa loja.

  • Ser Member só traz vantagens

    Ser Member só traz vantagens

    Os novos Members recebem 15% de desconto na sua primeira compra na loja*, bem como todas as recompensas exclusivas para Members. * Aplicam-se exceções.

  • Nike Experts

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  • A experiência de compras ideal

    A experiência de compras ideal

    Quando te tornas Member, tens acesso a um período de avaliação de 60 dias sem preocupações e a devoluções sem recibos em todos os artigos.

  • Comprar artigos das Nike Factory Stores em saldos

    Comprar artigos das Nike Factory Stores em saldos

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