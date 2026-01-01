Nike Chadstone

Nike Chadstone

Fechada • Abre às 09:00

Chadstone Shopping Centre

1341 Dandenong Rd

Shop 328

Chadstone, Victoria, 3148, AU

+61 3 9964 7670

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Horário da loja

domingo: 10:00 - 19:00
segunda - quarta: 09:00 - 17:30
quinta - sábado: 09:00 - 21:00

Serviços

  • Trial Zone – Running

    Trial Zone – Running

    A forma mais interessante de sempre de experimentar sapatilhas de running.

  • Acesso antecipado para Members

    Acesso antecipado para Members

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  • Reuse-A-Shoe

    Reuse-A-Shoe

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