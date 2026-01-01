Voltar à pesquisaNike ChadstoneFechada • Abre às 09:00Chadstone Shopping Centre1341 Dandenong RdShop 328Chadstone, Victoria, 3148, AU+61 3 9964 7670Obter direçõesHorário da lojadomingo: 10:00 - 19:00segunda - quarta: 09:00 - 17:30quinta - sábado: 09:00 - 21:00ServiçosTrial Zone – RunningA forma mais interessante de sempre de experimentar sapatilhas de running.Acesso antecipado para MembersCompra alguns dos nossos produtos mais desejados e mais inovadores antes de estarem disponíveis em qualquer outro lugar.Reuse-A-ShoeDeixa aqui as tuas sapatilhas usadas para que as possamos reciclar e transformar em Nike Grind.Clica aqui para obteres mais informações.Informações de devoluçãoEsta loja não aceita devoluções de encomendas efetuadas em Nike.com ou na Nike App.Lojas nas proximidadesArmazenar diretórioNike SouthlandWestfield Southland1239-1241 Nepean Hwy.Shop 3029Cheltenham, Victoria, 3192, AUFechada • Abre às 09:00Nike Chapel Street267 Chapel StreetPrahran, Victoria, 3181, AUFechada • Abre às 10:00Nike EmporiumEmporium Melbourne287 Lonsdale StreetShop 1-027Melbourne, Victoria, 3000, AUFechada • Abre às 10:00