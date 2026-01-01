Voltar à pesquisaNike Ayala FelizAberta • Fecha às 22:00Brgy, Amang Rodriguez,cor J. P. Rizal St, Pasig,Metro ManilaPasig City, NCR, 1800, PH0917-870 4611Obter direçõesHorário da lojadomingo: 10:00 - 22:00segunda - quinta: 10:00 - 21:00sexta - sábado: 10:00 - 22:00Lojas nas proximidadesArmazenar diretórioNike Up Town CenterGround Level, UP Town CenterKatipunan Ave, Diliman, Quezon CityQuezon City, 1104, PHAberta • Fecha às 22:00Nike Galleria - Quezon City2/F, Robinsons Galleria, Ortigas AveQuezon City, 1600, PHQuase a fechar • Fecha às 21:00Nike Podium2/F The Podium, 12 ADB Ave.,Ortigas CenterMandaluyong City, 1550, PHAberta • Fecha às 22:00