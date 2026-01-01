NIKE西安正阳换季优惠店

NIKE西安正阳换季优惠店

Aberta • Fecha às 21:00

正阳大道泾河大道交汇处一层E1-06单元

咸阳, 陕西省, 713700, CN

029-38940061

Horário da loja

domingo: 10:30 - 22:00
segunda - sexta: 10:30 - 21:00
sábado: 10:30 - 22:00

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