Armazenar diretórioEstados UnidosEncontrar uma loja NikeMostrar mapaAlabama (1)Arizona (8)Arkansas (1)Califórnia (39)Carolina do Norte (5)Carolina do Sul (4)Colorado (5)Connecticut (2)Delaware (1)Distrito de Colúmbia (1)Flórida (25)Geórgia (9)Idaho (1)Illinois (6)Indiana (3)Iowa (3)Kansas (1)Kentucky (1)Louisiana (3)Maine (1)Maryland (7)Massachusetts (5)Michigan (6)Minnesota (3)Mississippi (3)Missouri (2)Nebrasca (1)Nevada (6)New Hampshire (2)New Jersey (8)Nova Iorque (15)Ohio (4)Oklahoma (2)Oregon (6)Pensilvânia (9)Porto Rico (2)Tennessee (7)Texas (24)Utah (5)Virgínia (5)Washington (6)Wisconsin (4)