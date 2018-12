AIR JORDAN I "PRETO/VERMELHO VARSITY-SAIL" Esta paleta de cores remete para umas das primeiras capas de revista do MJ

enquanto profissional. A declaração "A Star is Born" (Nasceu uma estrela),

feita pelos editores da revista, apresenta-se em relevo no interior das abas da boca.

Disponíveis a 27 de dezembro.