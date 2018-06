1995 ZOOM AIR Depois de mais de uma década de investigação e desenvolvimento,

as Nike Zoom Air foram lançadas em 1995 e continuam a proporcionar

um amortecimento reativo e de baixo perfil que os atletas conseguem

sentir. Cada vez que o pé de um atleta entra em contacto com o solo,

as fibras elásticas comprimem-se para amortecer o impacto antes de

regressar rapidamente ao seu estado original, gerando um ressalto

potente e explosivo. As fibras são cosidas no interior de uma unidade

pressurizada Nike Air, conferindo ao amortecimento Zoom Air a sua

capacidade de resposta imediata.