Não estás aqui por acaso ou sorte

No último filme da nossa série sobre a cultura do skateboard feminino em todo o mundo, dirigimo-nos a Munique para falar com Lea Schairer.



Os últimos dois anos têm sido um desafio para a skater alemã. Depois de ter sido operada a uma lesão grave do joelho em 2019, Lea tinha praticamente acabado o período de recuperação quando o confinamento começou.

No entanto, à medida que o verão passou, Lea recusou-se a desistir indo para as ruas da sua cidade adotiva fazer o que ela faz de melhor com uma atitude destemida e com um novíssimo estilo.