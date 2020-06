Utiliza o rolo de espuma para a recuperação

Para aliviar as dores, algumas das minhas modalidades de recuperação favoritas incluem nadar, passar algum tempo numa sauna de infravermelhos e usar um rolo de espuma. No entanto, só uma destas atividades pode ser feita em casa, de forma económica, em apenas alguns minutos.



Ninguém consegue explicar com precisão o funcionamento do rolo de espuma, mas é basicamente uma terapia manual para os tecidos moles com recurso a um acessório. Quando praticas atividades novas ou com intensidade mais elevada que podem provocar dores ou inflamação, o rolo de espuma pode ajudar a aliviar o desconforto. Para além de reduzir as dores, também te ajuda a manter a amplitude de movimentos, para não ficares com os músculos presos e os movimentos limitados devido à rigidez e às dores.