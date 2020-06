Três variações de filas de halteres para testar a força da parte superior do corpo.

02. Remada com posição invertida das mãos

Músculos trabalhados: trapézios, ombros, peito, grande dorsal, romboides, bíceps, sacroiliolombares



Começa na mesma posição da remada inclinada, mas segura os pesos com as palmas viradas para cima. Esta posição das mãos ativa mais o grande dorsal e os bíceps do que a posição de palmas viradas para baixo.



Reduz o nível de dificuldade

Reduz a carga e concentra-te em afastar as clavículas, certificando-te de que empurras as omoplatas para trás para começar o movimento. Também podes alternar séries de remada padrão com mãos na posição neutra e na posição invertida até te sentires mais à vontade.



Aumenta o nível de dificuldade

Utiliza uma barra. Ao levantar a barra do chão, trabalhas uma maior amplitude de movimentos, o que te permite trabalhar mais fibras musculares. Esta posição das mãos faz com que seja mais fácil manter os cotovelos junto às laterais, o que reduz a carga sobre as articulações e permite levantar cargas mais pesadas.