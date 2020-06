Treino de sete minutos para toda a família

Experimenta este treino adequado para toda a família e mantenham a energia em alta.

Com a quantidade de tempo que temos passado dentro de casa ultimamente, provavelmente na preguiça a olhar para ecrãs, é importante reservar tempo para que as crianças alonguem, se mantenham em movimento e brinquem. Deixamos-te aqui um treino adequado para toda a família que podes experimentar fazer com as crianças para manterem a energia em alta.



Os corpos das crianças precisam de se mover após horas a estudar ou a navegar em frente aos ecrãs e as crianças sabem melhor do que ninguém como estar no ativo. Então, porque não contar com elas como parceiros de treino e manterem-se em movimento juntos?