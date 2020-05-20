Treino de sete minutos para toda a família

Treino intenso de sete minutos para a família
Movimento
Da Nike Training
Experimenta este treino adequado para toda a família e mantenham a energia em alta.
Com a quantidade de tempo que temos passado dentro de casa ultimamente, provavelmente na preguiça a olhar para ecrãs, é importante reservar tempo para que as crianças alonguem, se mantenham em movimento e brinquem. Deixamos-te aqui um treino adequado para toda a família que podes experimentar fazer com as crianças para manterem a energia em alta.
Os corpos das crianças precisam de se mover após horas a estudar ou a navegar em frente aos ecrãs e as crianças sabem melhor do que ninguém como estar no ativo. Então, porque não contar com elas como parceiros de treino e manterem-se em movimento juntos?
Desintoxica-te da secretária
Este treino de sete minutos foi concebido para libertar totalmente os nossos corpos após estarem todo o dia presos à secretária. Assim, se os teus filhos têm passado mais tempo do que o habitual em frente aos ecrãs, pede-lhes para se levantarem e toca a entrar em ação.
Para aumentar a diversão, porque não desafiar os mais novos a equilibrarem-se por mais tempo durante o levantamento dos joelhos? Quem ceder primeiro tem de fazer outra ronda! Quem se conseguir manter na posição durante mais tempo pode sugerir um movimento adicional para toda a família fazer!
Para descobrires mais jogos e atividades para manter as crianças em movimento, pesquisa "Para toda a família" na NTC App.