Treino de sete minutos para toda a família

Este treino de sete minutos foi concebido para libertar totalmente os nossos corpos após estarem todo o dia presos à secretária. Assim, se os teus filhos têm passado mais tempo do que o habitual em frente aos ecrãs, pede-lhes para se levantarem e toca a entrar em ação.



Para aumentar a diversão, porque não desafiar os mais novos a equilibrarem-se por mais tempo durante o levantamento dos joelhos? Quem ceder primeiro tem de fazer outra ronda! Quem se conseguir manter na posição durante mais tempo pode sugerir um movimento adicional para toda a família fazer!



Para descobrires mais jogos e atividades para manter as crianças em movimento, pesquisa "Para toda a família" na NTC App.