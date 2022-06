Treino e ciclo menstrual. Perguntas nunca antes colocadas

Posso adaptar o meu treino ao meu ciclo menstrual se estiver grávida?

Quando estás grávida, as tuas hormonas deixam de seguir o ciclo que sempre tiveste e começam um novo ciclo de nove meses. As hormonas importantes, como o estrogénio e a progesterona, aumentam constantemente durante a gravidez, por isso, adaptar o treino ao ciclo menstrual não se aplica a ti. Em vez disso, terás de adaptar o teu treino de acordo com o teu trimestre. Com tantos mitos e opiniões, pode ser difícil saber que movimentos são seguros de fazer quando estás grávida. No entanto, cada gravidez é diferente, até mesmo para a mesma mulher, por isso, tens de ouvir o teu corpo, pois irá dizer-te o que consegue ou não fazer. Vamos ajudar-te em todas as fases da gravidez com as nossas corridas orientadas. Descobre-as na Nike Run Club App.

Para treinares em sintonia com o teu ciclo menstrual, transfere a Nike Training Club App e acede à coleção de treinos NikeSync.

Posso adaptar o meu treino ao meu ciclo menstrual se tiver endometriose ou síndrome dos ovários poliquísticos?

A endometriose e a síndrome dos ovários poliquísticos (SOP) são mal diagnosticadas há décadas. No entanto, as mulheres estão lentamente a obter a ajuda de que precisam para lidar com a dor, o sangramento abundante e os períodos irregulares que estas doenças provocam. Nota: se estes sintomas te soam familiares, tens de parar com esses autodiagnósticos e consultar um médico para fazeres um diagnóstico verdadeiro. Os períodos abundantes ou irregulares (ou não ter o período) podem ser sinal de várias coisas e é sempre melhor conversar com o teu médico de família.

Se foste diagnosticada com endometriose, vais reparar que o exercício pode melhorar os teus sintomas, uma vez que fazer exercício pode ajudar na capacidade antioxidante e anti-inflamatória do teu corpo. Também pode melhorar o teu estado de espírito. Considerando que existem provas que demonstram que sofrer de endometriose pode aumentar os níveis de depressão e ansiedade, sentires-te bem mentalmente é tão importante como sentires-te bem fisicamente.

A melhor forma de começares a treinar de acordo com o teu ciclo é monitorizar como te sentes em cada treino durante dois ou três meses, tomando nota da forma como o teu corpo reage quando dás o teu máximo. Assim, saberás quando deves treinar com intensidade e em que dias deves relaxar.

Posso adaptar o meu treino ao meu ciclo menstrual se estiver na menopausa?

Tudo depende se estás na perimenopausa (o teu corpo ainda está a ovular, mas está a começar a mostrar sinais de que os teus ovários estão a produzir menos estrogénio) ou na pós-menopausa (o teu corpo para de ovular e deixa de produzir estrogénio ou progesterona). Se estás na perimenopausa, continuas a ter o período, mas este começa a ficar cada vez mais irregular e o teu padrão de sangramento poderá ter começado a mudar. No entanto, ainda consegues monitorizar o teu ciclo e responder em conformidade. Se tiveres um ciclo mais longo significa que estás na fase folicular e produzes menos hormonas durante mais tempo. Isto permite-te fazer treinos mais intensos e com resistência elevada.

Se estás na pós-menopausa (a fase após o teu período ter parado durante 12 meses), sincronizar o treino com o ciclo já não se aplica a ti, pois o teu corpo já não produz os níveis elevados de variações hormonais. Apesar disso, ainda podes monitorizar como te sentes e executas o teu treino. Isto irá dar-te uma ideia de como o teu corpo está a reagir e se precisa de mais dias com exercícios de baixa intensidade entre os treinos mais intensos. Mas uma coisa é certa: deves aumentar o teu tempo de recuperação depois dos treinos intensos, pois os teus músculos mudam com a menopausa, afetando a tua capacidade de recuperar mais depressa.

Posso adaptar o meu treino ao meu ciclo menstrual se não for atleta profissional?

Claro que SIM. Se tens o período, podes aproveitar todas as vantagens de treinar consoante o teu ciclo menstrual.