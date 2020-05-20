Treinar as crianças com confiança

"Nunca te esqueças do mais importante: a diversão!", afirma a Julia, que depois de uma lesão teve de abandonar a sua carreira de jogadora semiprofissional e apaixonou-se pela função de treinadora. Agora dedica-se a tornar as crianças ativas e a treinarem em família, lembrando-nos de que devemos "manter-nos positivos e rirmos juntos".



Motivar os mais novos e fazer com que se sintam campeões pode ter um impacto enorme na sua confiança. Tal como afirma a Julia, "As crianças que praticam desporto com os seus pais desenvolvem um sentimento de orgulho. Reforça a imagem que têm delas próprias." Já sabemos que és o maior fã deles, mas, quando se trata de desporto, é preciso gritar mais alto, dar-lhes umas palmadinhas nas costas e demonstrar ainda mais entusiasmo do que habitualmente pelas suas conquistas.