Treinar as crianças com confiança

Como utilizar o reforço positivo para ajudar as crianças a aproveitarem o desporto ao máximo.

É um desafio tentar manter as crianças no ativo quando não podemos sair para o exterior. Neste artigo, uma das nossas treinadoras do Nike Made to Play partilha as suas sugestões para manter as crianças motivadas e fora do sofá. Dica: é tudo uma questão de manter a diversão.



É um desafio manter as crianças motivadas a manterem-se no ativo quando não podemos sair para o exterior. Assim, pedimos à equipa do Made to Play da Nike que nos explicasse como tirar as crianças do sofá utilizando a abordagem dos 6 Cês dos treinos. Os nossos treinadores Made To Play estão a manter 17 milhões de crianças em todo o mundo em movimento, por isso, sabem do que falam. Esta semana, a Julia Winkler, treinadora do Berlin Kickt, um programa de futebol juvenil, Nike, explica como desenvolver a confiança.