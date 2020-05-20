Treinar as crianças com confiança
Movimento
Da Nike Training
Como utilizar o reforço positivo para ajudar as crianças a aproveitarem o desporto ao máximo.
É um desafio tentar manter as crianças no ativo quando não podemos sair para o exterior. Neste artigo, uma das nossas treinadoras do Nike Made to Play partilha as suas sugestões para manter as crianças motivadas e fora do sofá. Dica: é tudo uma questão de manter a diversão.
É um desafio manter as crianças motivadas a manterem-se no ativo quando não podemos sair para o exterior. Assim, pedimos à equipa do Made to Play da Nike que nos explicasse como tirar as crianças do sofá utilizando a abordagem dos 6 Cês dos treinos. Os nossos treinadores Made To Play estão a manter 17 milhões de crianças em todo o mundo em movimento, por isso, sabem do que falam. Esta semana, a Julia Winkler, treinadora do Berlin Kickt, um programa de futebol juvenil, Nike, explica como desenvolver a confiança.
A confiança é soberana
"Nunca te esqueças do mais importante: a diversão!", afirma a Julia, que depois de uma lesão teve de abandonar a sua carreira de jogadora semiprofissional e apaixonou-se pela função de treinadora. Agora dedica-se a tornar as crianças ativas e a treinarem em família, lembrando-nos de que devemos "manter-nos positivos e rirmos juntos".
Motivar os mais novos e fazer com que se sintam campeões pode ter um impacto enorme na sua confiança. Tal como afirma a Julia, "As crianças que praticam desporto com os seus pais desenvolvem um sentimento de orgulho. Reforça a imagem que têm delas próprias." Já sabemos que és o maior fã deles, mas, quando se trata de desporto, é preciso gritar mais alto, dar-lhes umas palmadinhas nas costas e demonstrar ainda mais entusiasmo do que habitualmente pelas suas conquistas.
"As crianças que praticam desporto com os seus pais desenvolvem um sentimento de orgulho. Reforça a imagem que têm delas próprias."
Julia Winkler, treinadora, Berlin Kickt
Lutar pelos objetivos
Ver progressos também pode fazer com que as crianças se sintam mais confiantes, afirma a Julia: "Reserva tempo para te sentares com as crianças e definam objetivos a curto e a longo prazo para a semana que têm pela frente. Visualizem os objetivos e colem-nos no frigorífico." Ela incentiva as crianças com as quais trabalha a assumirem o controlo do seu treino. "Demonstra abertura às ideias das crianças sobre o desporto e cria um ritual relacionado com a prática regular de desporto. Começar todos os dias à mesma hora e criar uma estrutura ajuda as crianças a sentirem-se seguras."
Não percas mais conselhos de treino dos profissionais do Made to Play na NTC App.
Lutar pelos objetivos
Ver progressos também pode fazer com que as crianças se sintam mais confiantes, afirma a Julia: "Reserva tempo para te sentares com as crianças e definam objetivos a curto e a longo prazo para a semana que têm pela frente. Visualizem os objetivos e colem-nos no frigorífico." Ela incentiva as crianças com as quais trabalha a assumirem o controlo do seu treino. "Demonstra abertura às ideias das crianças sobre o desporto e cria um ritual relacionado com a prática regular de desporto. Começar todos os dias à mesma hora e criar uma estrutura ajuda as crianças a sentirem-se seguras."
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