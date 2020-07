Trained Podcast: Michael B. Jordan

A grandeza não nasce connosco. É algo que se treina. Com isso em mente, a série em podcast "Trained" da Nike explora a inovação do fitness holístico para te ajudar a melhorar enquanto treinador e atleta. Não percas pitada e descobre as mais recentes inovações, opiniões e tendências por parte de especialistas do setor no mundo dos treinos.



Junta-te ao Ryan enquanto conversa com um dos atores mais em forma de Hollywood, Michael B. Jordan. Neste episódio, ficamos a saber que o Michael não vai ao ginásio apenas por causa do grande ecrã. Com a ajuda do seu treinador pessoal, Corey Calliet, fez dos treinos um estilo de vida. O Michael e o Corey explicam-nos os seus regimes de preparação para o cinema, como criaram um laço inquebrável entre si e o esforço intenso por serem as melhores versões de si próprios.