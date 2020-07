Trained Podcast: por que razão os humanos dormem

A grandeza não nasce connosco. É algo que se treina. Com isso em mente, a série em podcast "Trained" da Nike explora a inovação do fitness holístico para te ajudar a melhorar enquanto treinador e atleta. Não percas pitada e descobre as mais recentes inovações, opiniões e tendências por parte de especialistas do setor no mundo dos treinos.



Apesar de anos de investigação, ensaios clínicos e avanços na biotecnologia, ainda ninguém conseguiu descobrir exatamente por que motivo os seres humanos dormem. Mas o Fundador e Diretor do Center for Human Sleep Science da U.C. Berkeley, Dr. Matthew Walker, está muito empenhado em descobrir. Neste episódio, Matthew, autor do bestseller do New York Times "Porque dormimos", dá-nos uma visão aprofundada de como o sono pode melhorar tudo, desde os nossos desejos nutricionais aos nossos níveis de humor e ansiedade, passando pelo nosso tempo de reação, e apresenta as suas cinco melhores dicas que qualquer pessoa pode usar para conseguir uma boa noite de sono hoje mesmo.