Torna as tuas noites mais eficientes

Por exemplo, se precisas de enviar um email de trabalho e tens toda a noite para o fazer, podes dar por ti a demorar toda a noite nisso, com muitas distrações pelo meio, como jogar no telemóvel ou ver televisão.



No entanto, quando tens uma hora definida para te deitares, organizas o teu tempo de forma muito mais estratégica e, muitas vezes, acabas por sentir que conseguiste fazer o mesmo em muito menos tempo do que se tivesses a noite toda.



Recomendo que a hora de deitar seja às 22:00 ou 23:00, no máximo. Quando acordares, retoma do ponto onde paraste: certifica-te de que dormes, efetivamente, um mínimo de seis horas por noite, sem contar com o tempo que passas a escovar os dentes ou a descontrair.



Obviamente, podes sempre programar uma hora de deitar mais cedo e haver ocasionalmente exceções quando precisares, desde que normalmente procures cumprir a hora de deitar.