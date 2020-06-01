Torna as tuas noites mais eficientes
Orientação e nutrição
Por Joe Holder
Como proteger todas as noites as preciosas horas de sono.
Os dias da maioria das pessoas são geridos por uma coisa que se denomina lei de Parkinson: basicamente, significa que o tempo de que precisas para executar o teu trabalho expande-se de modo a preencher o tempo disponível para a sua realização.
Muitas vezes, isto significa que o teu dia, seja com o teu trabalho ou com a tua lista de tarefas, pode prolongar-se para a noite e, sem dares por isso, estás a deitar-te mais tarde do que o planeado. Isto acontece em especial nesta altura, em que a linha entre o trabalho e o descanso está esbatida pelo facto de estarmos em casa.
É por este motivo que te aconselho a definir uma hora de deitar. Ter uma hora definida quando te começas a preparar para ir para a cama é uma forma de fazer a separação e ajuda a desenvolver um sentimento de urgência proativa. Desta forma, não te vais distrair a fazer coisas desnecessárias ou desviar-te com outros projetos.
"Ter uma hora bem definida para parar torna o teu dia muito mais produtivo, estratégico e focado."
Joe Holder
Por exemplo, se precisas de enviar um email de trabalho e tens toda a noite para o fazer, podes dar por ti a demorar toda a noite nisso, com muitas distrações pelo meio, como jogar no telemóvel ou ver televisão.
No entanto, quando tens uma hora definida para te deitares, organizas o teu tempo de forma muito mais estratégica e, muitas vezes, acabas por sentir que conseguiste fazer o mesmo em muito menos tempo do que se tivesses a noite toda.
Recomendo que a hora de deitar seja às 22:00 ou 23:00, no máximo. Quando acordares, retoma do ponto onde paraste: certifica-te de que dormes, efetivamente, um mínimo de seis horas por noite, sem contar com o tempo que passas a escovar os dentes ou a descontrair.
Obviamente, podes sempre programar uma hora de deitar mais cedo e haver ocasionalmente exceções quando precisares, desde que normalmente procures cumprir a hora de deitar.
"Escolhe uma hora de deitar e tenta estar na cama a essa hora todas as noites durante uma semana."
Joe Holder
Vais sentir que geres de forma mais estratégica a forma como passas as noites e vais começar o dia a sentir que descansaste bem.