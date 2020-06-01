Torna as tuas noites mais eficientes

Os dias da maioria das pessoas são geridos por uma coisa que se denomina lei de Parkinson: basicamente, significa que o tempo de que precisas para executar o teu trabalho expande-se de modo a preencher o tempo disponível para a sua realização.



Muitas vezes, isto significa que o teu dia, seja com o teu trabalho ou com a tua lista de tarefas, pode prolongar-se para a noite e, sem dares por isso, estás a deitar-te mais tarde do que o planeado. Isto acontece em especial nesta altura, em que a linha entre o trabalho e o descanso está esbatida pelo facto de estarmos em casa.



É por este motivo que te aconselho a definir uma hora de deitar. Ter uma hora definida quando te começas a preparar para ir para a cama é uma forma de fazer a separação e ajuda a desenvolver um sentimento de urgência proativa. Desta forma, não te vais distrair a fazer coisas desnecessárias ou desviar-te com outros projetos.