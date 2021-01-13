Tigelas de bagas de chia

Mantém as tuas refeições simples e deliciosas durante a semana com uma super-refeição para começar o dia que permite muitas variações. Repleta de energia e de nutrientes, esta receita simples está preparada para te dar energia.



As sementes de chia são pequenas, mas poderosas, um superalimento despretensioso repleto de nutrientes para te dar energia durante a corrida ou para repor as energias depois de um treino de força. Prepara uma boa dose desta taça de frutos silvestres e chia, vegana e naturalmente doce, para durar de segunda a sexta-feira, e assim terás mais 15 minutos livres todas as manhãs.