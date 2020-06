Será que as crianças precisam de dias de descanso?

Ser criança é extenuante por todos os melhores motivos. Certifica-te de que descansam tanto quanto precisam.

As crianças têm uma energia sem limites. Mas será que para recuperarem precisam de pausas adequadas nas corridas, saltos e brincadeiras? Falámos com alguns especialistas da indústria e com Nike Master Trainers para descobrir a resposta.



Se o corpo humano é extraordinário, o corpo de um jovem é ainda mais surpreendente.



Basta pensares em como as crianças conseguem andar por aí a correr praticamente sem parar. Ou na forma como conseguem recuperar depois de darem o máximo num jogo de futebol no jardim ou de uma hora aos saltos num trampolim como se nada tivesse acontecido. De acordo com uma investigação recente publicada na revista científica "Frontiers in Psychology", as crianças têm músculos resistentes à fadiga, bem como uma capacidade inata para recuperar ainda mais depressa do que atletas de resistência experientes. O possível motivo: como os seus corpos menos desenvolvidos geralmente não se movem de uma forma tão eficiente como os nossos, compensam com energia aeróbica (baseada em oxigénio) no caso de exercícios intensos. A energia aeróbica não produz o mesmo lactato causador da fadiga que a energia anaeróbica, o tipo de energia de que os adultos dependem para treinos de alta intensidade e de força.