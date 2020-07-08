Será que as crianças precisam de dias de descanso?

As crianças precisam de dias de descanso?
Orientação
Da Nike Training
Ser criança é extenuante por todos os melhores motivos. Certifica-te de que descansam tanto quanto precisam.
As crianças têm uma energia sem limites. Mas será que para recuperarem precisam de pausas adequadas nas corridas, saltos e brincadeiras? Falámos com alguns especialistas da indústria e com Nike Master Trainers para descobrir a resposta.
Se o corpo humano é extraordinário, o corpo de um jovem é ainda mais surpreendente.
Basta pensares em como as crianças conseguem andar por aí a correr praticamente sem parar. Ou na forma como conseguem recuperar depois de darem o máximo num jogo de futebol no jardim ou de uma hora aos saltos num trampolim como se nada tivesse acontecido. De acordo com uma investigação recente publicada na revista científica "Frontiers in Psychology", as crianças têm músculos resistentes à fadiga, bem como uma capacidade inata para recuperar ainda mais depressa do que atletas de resistência experientes. O possível motivo: como os seus corpos menos desenvolvidos geralmente não se movem de uma forma tão eficiente como os nossos, compensam com energia aeróbica (baseada em oxigénio) no caso de exercícios intensos. A energia aeróbica não produz o mesmo lactato causador da fadiga que a energia anaeróbica, o tipo de energia de que os adultos dependem para treinos de alta intensidade e de força.
As crianças têm músculos resistentes à fadiga, bem como uma capacidade inata para recuperar ainda mais depressa do que atletas de resistência experientes.
Isto não significa que devas incentivar as crianças a praticarem atividades intensas nos dias em que se sentem cansadas. Na verdade, visto que as crianças geralmente são regulares e honestas relativamente à forma como se sentem, deves sempre escutá-las e tentar adaptar-te às suas necessidades com movimentos de baixo impacto, afirma Sue Falsone, especialista clínica certificada em fisioterapia desportiva e membro do Nike Performance Council, especializada em recuperação. Se estão demasiado cansadas para jogar, por exemplo, podes sugerir que se juntem a ti para um passeio de bicicleta pelo quarteirão. Ou convidá-las a alongarem o corpo como se fosse um animal, executando posturas como a de pirâmide ou a do gato e da vaca. O objetivo é mostrar-lhes que mover o corpo, mesmo quando não lhes apetece, pode, na verdade, ajudar a que se sintam menos desgastadas, explica Falsone.
Com isto em mente, é importante lembrar que, possivelmente, a exaustão que sentem não é de origem física, afirma o Nike Master Trainer Brian Nunez. "A maioria das crianças não passa por situações de treino excessivo, no entanto, se lhes pedires para aprenderem e executarem exercícios e atividades novos regularmente, podem sentir-se mentalmente sobrecarregadas. Estás a exigir muito da sua concentração, o que pode ser desgastante."
Para o evitar, Nunez recomenda ensinar às crianças apenas uma competência nova por semana, por exemplo, um agachamento, e deixar que o explorem ao longo de toda a semana. Mesmo que se juntem a ti num dos teus treinos na nossa Fitness Adventure com o programa Brian & Bella Nunez, explica-lhes que o único objetivo delas para essa semana é aprender esse único movimento. Explica que, na semana seguinte, podem dedicar-se a aprender lunges ou pranchas. Obviamente, deves rever os outros exercícios ao longo do tempo. Treino é treino, e o movimento é uma jornada para toda a vida, afirma Nunez.
"Deixa-as escolher a atividade, como se estivessem a escolher uma brincadeira no recreio."
Brian Nunez, Nike Master Trainer
Outra dica profissional para os dias em que se sentem mentalmente cansadas: alterna dias de atividade mais intensiva e estruturada (entenda-se, um treino) com algo que pareça pura diversão, afirma Nunez. "Deixa-as escolher a atividade, como se estivessem a escolher uma brincadeira no recreio", afirma. Deve ser algo não estruturado, com poucas regras, como o jogo da apanhada. Até mesmo um pouco de autonomia pode ajudar a que sintam que a rotina é menos rígida, o que reforça o movimento exatamente como este deve ser: tão divertido que nunca queiram fazer pausas.