O segredo da motivação sem limites

Qual é a verdadeira motivação por trás dos teus objetivos de saúde e bem-estar? Neste artigo, vais aprender como definir os motivos e usá-los para manteres o incentivo.



Sentes aborrecimento ou falta de inspiração durante os treinos? Está na altura de encontrares a tua motivação e descobrires o que te leva a treinar. Este é o verdadeiro motivo (ou motivos) para te manteres no ativo. Descobrir o que te leva a treinar quando sentes vontade ou o que te leva a desistir pode inspirar-te a continuar, afirma o Nike Master Trainer Branden Collinsworth.



Então, por que motivo treinas? A resposta não é assim tão simples como dizer "Quero ter bom aspeto sem roupa" ou "Quero reduzir o meu nível de stress". Essas podem ser as tuas respostas iniciais e imediatas, mas são também respostas superficiais. Sem desvendar o que está por trás das mesmas, o seu poder desvanece rapidamente e isso pode fazer também com que a tua motivação para treinar estagne.