O segredo da motivação sem limites
Mentalidade
Da Nike Training
Desenvolve a paixão e a persistência a um nível profundo ao definires os motivos que te levam a treinar.
Qual é a verdadeira motivação por trás dos teus objetivos de saúde e bem-estar? Neste artigo, vais aprender como definir os motivos e usá-los para manteres o incentivo.
Sentes aborrecimento ou falta de inspiração durante os treinos? Está na altura de encontrares a tua motivação e descobrires o que te leva a treinar. Este é o verdadeiro motivo (ou motivos) para te manteres no ativo. Descobrir o que te leva a treinar quando sentes vontade ou o que te leva a desistir pode inspirar-te a continuar, afirma o Nike Master Trainer Branden Collinsworth.
Então, por que motivo treinas? A resposta não é assim tão simples como dizer "Quero ter bom aspeto sem roupa" ou "Quero reduzir o meu nível de stress". Essas podem ser as tuas respostas iniciais e imediatas, mas são também respostas superficiais. Sem desvendar o que está por trás das mesmas, o seu poder desvanece rapidamente e isso pode fazer também com que a tua motivação para treinar estagne.
"Descobrir o que te leva a treinar quando sentes vontade ou o que te leva a desistir pode inspirar-te a continuar."
Nike Master Trainer Branden Collinsworth
Para encontrares a tua verdadeira motivação, tem de ser algo profundamente pessoal e estar associado a objetivos reais e emocionais, revela Collinsworth. Para a encontrares, precisas apenas de cinco minutos para realizares os três simples passos que se seguem:
- Procura um local calmo e silencioso para pensares.
Não precisas de horas nem de um espaço particularmente "zen". Apenas de um local onde consigas estar algum tempo sem interrupções para aprofundares esta questão. Pega numa caneta e numa folha ou prepara o teu telemóvel para poderes registar algumas ideias que te podem ajudar a delinear as tuas respostas.
- Pergunta-te o que pretendes efetivamente alcançar com os treinos.
Queres pegar em pesos mais pesados? Correr mais depressa? Para além do aspeto físico, pondera quais podem ser os teus objetivos a nível mental. Regista todas as tuas respostas iniciais.
- Agora vai mais longe: o que está por trás dessas respostas?
Observa a tua lista de motivos para treinar e aprofunda cada um deles até estar associado a uma emoção fundamental e honesta. Por exemplo, se respondeste "Quero ser um atleta melhor a nível global", pensa no motivo que efetivamente te leva a querer isso. Talvez te faça sentir mais forte e em melhor forma física. Talvez ser mais forte e estar em melhor forma física aumente a confiança e a felicidade. São estes sentimentos que tornam a tua vida mais divertida e alegre. Este é o teu motivo. Pensa nele sempre que precisares de um impulso para treinar.