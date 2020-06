Reestrutura o teu diálogo interno

"Imagina se depois de um jogo mesmo mau ou de um desempenho fraco, o teu diálogo interno for todo negativo, levando-te a entrar numa espiral de vergonha, crítica e autocomiseração", afirma. O mesmo se aplica quando foges da linha de alguma forma como, por exemplo, falhando um treino ou comendo algo de que te arrependes. Se dizes a ti próprio que és o pior e nunca vais ter sucesso, não terás grande motivação para voltares a entrar no rumo certo. O diálogo interno negativo faz com que te sintas tão mal contigo próprio que não queiras tentar novamente, o que acaba por te afastar ainda mais dos teus objetivos.



Na sua investigação, Duckworth descobriu uma estratégia com duas fases para um diálogo interno positivo que volta a colocar-te no rumo certo. A primeira parte é a aceitação consciente: sem julgamentos, nem culpas, apenas aceitação da imperfeição, dizendo, por exemplo: "adormeci quando devia fazer o treino de ontem". A segunda parte é a autocompaixão. Para este passo, "pensa no que a tua mãe, o teu melhor amigo ou qualquer pessoa que gosta de ti diria sobre esse percalço", aconselha Duckworth. O seu discurso seria "solidário, carinhoso, positivo e compreensivo", ainda que sem te deixar para trás. Deve também incluir um incitamento de "o que podes aprender com a situação e como podes planear para fazer melhor da próxima vez." Em seguida, tenta dizê-lo a ti próprio. Na prática, pode ser algo como: "Estou desiludido, falhei o treino de ontem, mas foi só uma vez e tenho conseguido progredir em direção aos meus objetivos. Amanhã vou programar o despertador 10 minutos mais cedo. Assim, mesmo que carregue no botão de snooze uma vez, ainda tenho tempo para o treino." Isto é uma pessoa com garra que recupera e retoma rapidamente o rumo.