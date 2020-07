Recupera o teu equilíbrio com exercícios de mobilidade

É por este motivo que a mobilidade é tão importante para reprogramarmos os nossos corpos para que se movam da forma correta. Pode ser tentador fazer apenas a parte dos treinos que acelera a frequência cardíaca, com a ideia de que apenas precisas de queimar o máximo de calorias possível e ignorar as sessões de aquecimento e alongamento. É possível que estas partes sejam menos entusiasmantes, ou talvez não sejam confortáveis porque estás a pedir ao teu corpo para alongar e se mover de formas diferentes... mas é precisamente por isso que é tão importante incluí-las no treino!



Fazer exercícios de mobilidade e alongamentos ativos antes e depois do treino ajuda o teu corpo a manter-se estável e flexível. O aquecimento faz com que o teu corpo esteja mais preparado para os movimentos que vais fazer durante o resto do treino, para não compensares excessos ou ficares preso naqueles padrões irregulares que ensinaste a ti próprio através de movimentos e posições repetitivos. Os alongamentos garantem-te êxito na forma como te moves durante o resto do dia.



Assim, certifica-te de que fazes o aquecimento e o alongamento em todos os treinos. São tão importantes como as partes do meio em que aceleras a frequência cardíaca! Pensa nestas partes como uma forma de garantir equilíbrio à tua vida através do equilíbrio do teu corpo.