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Quebra as regras

Nike Teens
Última atualização: 16 de abril de 2025
Leitura de 2 min
Nike Teens: quebra as regras

O mais importante não é inserires-te num grupo. O mais importante é destacares-te. Por isso, reescreve as regras. Mostra a tua criatividade com camadas, mistura cores diferentes e usa acessórios arrojados. Quando és alguém que vai além dos limites, não ficas na dúvida. Arriscas em tudo. Corrida e golfe. Dança e kickboxing. Basquetebol e natação. Porquê escolher um quando podes fazer tudo? O desporto e o estilo não conhecem limites.

Nike Teens: quebra as regras

Liberta a tua criatividade

Começa pelo inesperado: encontra um ou dois artigos favoritos e constrói o teu look com base neles. Pensa em óculos de sol que marcam uma posição, sapatilhas ou uma peça de roupa com uma cor arrojada.

Cria o look: escolhe peças que apoiem os teus objetivos, independentemente do modo como gostas de te movimentar, fazer combinações ou chamar a atenção. Pensa em camadas como os calções Nike Pro, camisolas de manga comprida e sem mangas, e a saia plissada Nike Sportswear. O objetivo é a sensação de suporte e, ao mesmo tempo, uma sensação de criatividade.

Complementa o look: pensaste que já tinhas acabado? Vai mais longe. Adiciona um boné ou uma fita para o cabelo para personalizares o look à tua imagem.

Nike Teens: quebra as regras

"Adoro quebrar as regras e pensar fora da caixa através do meu estilo."

Kamia
Dançarina, corredora e jogadora de ténis

Nike Teens: quebra as regras

À tua imagem

Move-te como quiseres. Veste-te como te sentires bem. Faz de qualquer lugar a tua passarela. Encontra funcionalidade e moda em peças como o casaco Nike Dri-FIT com mangas com pregas e as calças entrançadas de cintura normal Nike. Quer estejas a melhorar o teu ritmo, a fazer uma pausa ou simplesmente a dominar o dia, cria looks que te acompanhem.

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Data de publicação original: 22 de abril de 2025

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