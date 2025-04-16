Quebra as regras
Nike Teens
O mais importante não é inserires-te num grupo. O mais importante é destacares-te. Por isso, reescreve as regras. Mostra a tua criatividade com camadas, mistura cores diferentes e usa acessórios arrojados. Quando és alguém que vai além dos limites, não ficas na dúvida. Arriscas em tudo. Corrida e golfe. Dança e kickboxing. Basquetebol e natação. Porquê escolher um quando podes fazer tudo? O desporto e o estilo não conhecem limites.
Liberta a tua criatividade
✅ Começa pelo inesperado: encontra um ou dois artigos favoritos e constrói o teu look com base neles. Pensa em óculos de sol que marcam uma posição, sapatilhas ou uma peça de roupa com uma cor arrojada.
✅ Cria o look: escolhe peças que apoiem os teus objetivos, independentemente do modo como gostas de te movimentar, fazer combinações ou chamar a atenção. Pensa em camadas como os calções Nike Pro, camisolas de manga comprida e sem mangas, e a saia plissada Nike Sportswear. O objetivo é a sensação de suporte e, ao mesmo tempo, uma sensação de criatividade.
✅ Complementa o look: pensaste que já tinhas acabado? Vai mais longe. Adiciona um boné ou uma fita para o cabelo para personalizares o look à tua imagem.
"Adoro quebrar as regras e pensar fora da caixa através do meu estilo."
Kamia
Dançarina, corredora e jogadora de ténis
À tua imagem
Move-te como quiseres. Veste-te como te sentires bem. Faz de qualquer lugar a tua passarela. Encontra funcionalidade e moda em peças como o casaco Nike Dri-FIT com mangas com pregas e as calças entrançadas de cintura normal Nike. Quer estejas a melhorar o teu ritmo, a fazer uma pausa ou simplesmente a dominar o dia, cria looks que te acompanhem.