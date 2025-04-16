Quebra as regras

✅ Começa pelo inesperado: encontra um ou dois artigos favoritos e constrói o teu look com base neles. Pensa em óculos de sol que marcam uma posição, sapatilhas ou uma peça de roupa com uma cor arrojada.

✅ Cria o look: escolhe peças que apoiem os teus objetivos, independentemente do modo como gostas de te movimentar, fazer combinações ou chamar a atenção. Pensa em camadas como os calções Nike Pro, camisolas de manga comprida e sem mangas, e a saia plissada Nike Sportswear. O objetivo é a sensação de suporte e, ao mesmo tempo, uma sensação de criatividade.

✅ Complementa o look: pensaste que já tinhas acabado? Vai mais longe. Adiciona um boné ou uma fita para o cabelo para personalizares o look à tua imagem.