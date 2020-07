O poder de uma lista de reprodução enérgica

Como utilizar a música para preparares a mente e o corpo para os treinos.

A música é uma fonte de motivação poderosa e, por vezes, o interruptor mágico que consegue elevar a tua mentalidade de zero a mil. Neste artigo, a Nike Master Trainer Kirsty Godso partilha as suas sugestões para encontrares as melhores músicas motivacionais e mostra-te onde podes encontrar muito mais.



Há muito tempo que o exercício e a música caminham lado a lado, por isso, não surpreende que seja útil ouvires as tuas músicas energéticas favoritas enquanto treinas.



Contudo, também gosto de utilizar a música para me motivar antes de começar a fazer exercício. Se estiver de mau humor, cansada ou simplesmente não me apetecer fazer exercício, alguns minutos a ouvir música podem mudar totalmente o rumo do meu dia.



Ponho a tocar um pouco de hip-hop clássico, e, de repente, o mau humor ou o estado letárgico evapora-se. Agora, estou pronta para arrasar.