Entra no espírito com uma lista de reprodução enérgica

Movimento
Última atualização: 11 de junho de 2020

Por Kirsty Godso

Por Kirsty Godso

O poder de uma lista de reprodução enérgica

Como utilizar a música para preparares a mente e o corpo para os treinos.

A música é uma fonte de motivação poderosa e, por vezes, o interruptor mágico que consegue elevar a tua mentalidade de zero a mil. Neste artigo, a Nike Master Trainer Kirsty Godso partilha as suas sugestões para encontrares as melhores músicas motivacionais e mostra-te onde podes encontrar muito mais.

Há muito tempo que o exercício e a música caminham lado a lado, por isso, não surpreende que seja útil ouvires as tuas músicas energéticas favoritas enquanto treinas.

Contudo, também gosto de utilizar a música para me motivar antes de começar a fazer exercício. Se estiver de mau humor, cansada ou simplesmente não me apetecer fazer exercício, alguns minutos a ouvir música podem mudar totalmente o rumo do meu dia.

Ponho a tocar um pouco de hip-hop clássico, e, de repente, o mau humor ou o estado letárgico evapora-se. Agora, estou pronta para arrasar.

O poder de uma lista de reprodução enérgica

Como utilizar a música para preparares a mente e o corpo para os treinos.

A música é uma fonte de motivação poderosa e, por vezes, o interruptor mágico que consegue elevar a tua mentalidade de zero a mil. Neste artigo, a Nike Master Trainer Kirsty Godso partilha as suas sugestões para encontrares as melhores músicas motivacionais e mostra-te onde podes encontrar muito mais.

Há muito tempo que o exercício e a música caminham lado a lado, por isso, não surpreende que seja útil ouvires as tuas músicas energéticas favoritas enquanto treinas.

Contudo, também gosto de utilizar a música para me motivar antes de começar a fazer exercício. Se estiver de mau humor, cansada ou simplesmente não me apetecer fazer exercício, alguns minutos a ouvir música podem mudar totalmente o rumo do meu dia.

Ponho a tocar um pouco de hip-hop clássico, e, de repente, o mau humor ou o estado letárgico evapora-se. Agora, estou pronta para arrasar.

O poder de uma lista de reprodução enérgica

Estou constantemente a ouvir novos lançamentos e sou amiga de DJ que me mantêm a par das novas faixas. Talvez seja por isso que sempre que publico um vídeo a praticar exercício numa rede social, metade dos comentários são sempre pessoas a fazer perguntas sobre a música!

Parte do meu trabalho é distribuir energia, ajudando os meus clientes a sentirem-se entusiasmados com a movimentação do corpo, e a música animada revigora-me.

O poder de uma lista de reprodução enérgica

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Parte do meu trabalho é distribuir energia, ajudando os meus clientes a sentirem-se entusiasmados com a movimentação do corpo, e a música animada revigora-me.

O poder de uma lista de reprodução enérgica, Junta-te à Nike Training Club

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Acede aos nossos Experts e aos nossos treinadores de classe mundial que ajudarão a que te mantenhas ativo.

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Data de publicação original: 13 de maio de 2020