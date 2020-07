Trained Podcast: quebrar barreiras no desempenho

A grandeza não nasce connosco. É algo que se treina. Com isso em mente, a série em podcast "Trained" da Nike explora a inovação do fitness holístico para te ajudar a melhorar enquanto treinador e atleta. Não percas pitada e descobre as mais recentes inovações, opiniões e tendências por parte de especialistas do setor no mundo dos treinos.



Junta-te ao Ryan enquanto conversa com o Brett Kirby, um cientista de desempenho humano do Nike Sport Research Lab e fisiologista líder no Breaking 2: a primeira tentativa de quebrar a marca de duas horas numa maratona completa. Neste episódio, o Brett e o Ryan discutem objetivos ambiciosos e como manter a vontade mesmo perante o fracasso. Falam ainda sobre a paixão da Nike por redefinir aquilo de que o corpo humano é capaz e a importância de manter uma mente aberta para fazer o que nunca foi feito.