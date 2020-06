Orientar as crianças através de treinos em casa

Manter as crianças ativas com os 6 Cês dos treinos.

Por esta altura, já és profissional dos treinos em casa. No entanto, para te ajudar a manter o ritmo, estabelecemos uma parceria com o programa Made To Play para te trazer os melhores conselhos sobre como treinar as crianças para que possam ter vidas mais saudáveis e felizes apesar de passarem mais tempo dentro de casa. Lê os nossos 6 Cês dos treinos para criança e faz com que a tua família se junte aos 16 milhões de crianças em todo o mundo que já estão no ativo com o Made to Play.