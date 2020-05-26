Treinar as crianças em casa

Movimento
Última atualização: 26 de maio de 2020

Da Nike Training

Orientar as crianças através de treinos em casa

Manter as crianças ativas com os 6 Cês dos treinos.

Por esta altura, já és profissional dos treinos em casa. No entanto, para te ajudar a manter o ritmo, estabelecemos uma parceria com o programa Made To Play para te trazer os melhores conselhos sobre como treinar as crianças para que possam ter vidas mais saudáveis e felizes apesar de passarem mais tempo dentro de casa. Lê os nossos 6 Cês dos treinos para criança e faz com que a tua família se junte aos 16 milhões de crianças em todo o mundo que já estão no ativo com o Made to Play.

  1. Arrancar com Confiança
    Ajuda as crianças a terem confiança nas suas capacidades com avaliações do tipo "qual foi o meu desempenho" e registos de resultados pós-treino. Porque não criar um quadro magnético e colocá-lo no frigorífico com estrelas douradas como recompensa por um bom esforço?
  2. Incentivar a Contribuição
    Atribui funções e responsabilidades para que todos sintam que têm um papel a desempenhar. Varia os jogos e os exercícios para que as crianças se envolvam mais e passem menos tempo letárgicas.
  3. Celebrar!
    Exulta o esforço, a determinação, a colaboração e o espírito de equipa. A perseverança deve ser recompensada tanto quanto a conquista. Apoia a tua equipa com aplausos ou uma palmadinha nas costas, mesmo após deslizes.
  4. Criar a vossa própria aventura
    Faz perguntas e deixa que as crianças tomem decisões. Permite até que se encarreguem do dia. Pede-lhes que estabeleçam rotinas de treino, criem danças ou definam desafios de equipa para superarem em conjunto.
  5. Fomentar Clareza e Concisão
    Mantém as sessões 80/20. Passa 20% das sessões a explicar o treino, mas dedica os outros 80% a atividades. Pede às crianças para te dizerem como se estão a sentir numa escala de 1 a 5 para que possas ajustar os treinos em conformidade.
  6. Manter a Coesão
    Junta toda a gente depois dos treinos e deixa que as crianças liderem a conversa. Sem palestras. Apenas tempo para conversar.

Os nossos treinadores Made to Play podem ajudar-te a melhorar as tuas capacidades e os exercícios com dicas, truques e conselhos sobre cada um dos 6 Cês.

Explorar treinos em família

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Data de publicação original: 8 de maio de 2020