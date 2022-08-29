Orientação para crianças: o poder da brincadeira

A brincadeira começa contigo

O programa "Orientar as crianças: o poder da diversão" foi concebido para ajudar os treinadores a aliar a diversão ao desporto, tornando a atividade física ainda mais acessível e uma maior fonte de entretenimento para as crianças.

As crianças nasceram para brincar e qualquer pessoa pode despertar a alegria do desporto nelas com as ferramentas de orientação adequadas, incluindo tu! Já disponível na Nike Training Club App, o programa "Orientar as crianças: o poder da diversão" presta-te apoio na motivação das crianças através da diversão proveniente dos jogos, dos desafios e das capacidades motoras. Desenvolvemos este programa em parceria com a Universidade Leeds Beckett e a ICOACHKIDS, um movimento global sem fins lucrativos que promove a educação física. Tudo isto faz parte do compromisso Made to Play da Nike de fazer com que as crianças se movam.

Sabias que brincar é um dos principais caminhos para aprendermos, socializarmos e usarmos a nossa imaginação? Estimular a atividade logo nos primeiros anos de vida pode preparar-nos para uma vida repleta de saúde mental e física. Este programa inclui três módulos concebidos para te proporcionar todas as ferramentas de que necessitas para ajudar as crianças a abraçar a atividade física através da diversão intemporal dos jogos. Cada módulo inclui vídeos educativos curtos sobre o poder da diversão e orienta os treinadores para a criação de aulas através de vídeos de tutoriais e sugestões de especialistas.