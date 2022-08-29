Orientação para crianças: o poder da brincadeira

A brincadeira começa contigo
Orientar as crianças: o poder da diversão
O programa "Orientar as crianças: o poder da diversão" foi concebido para ajudar os treinadores a aliar a diversão ao desporto, tornando a atividade física ainda mais acessível e uma maior fonte de entretenimento para as crianças.
As crianças nasceram para brincar e qualquer pessoa pode despertar a alegria do desporto nelas com as ferramentas de orientação adequadas, incluindo tu! Já disponível na Nike Training Club App, o programa "Orientar as crianças: o poder da diversão" presta-te apoio na motivação das crianças através da diversão proveniente dos jogos, dos desafios e das capacidades motoras. Desenvolvemos este programa em parceria com a Universidade Leeds Beckett e a ICOACHKIDS, um movimento global sem fins lucrativos que promove a educação física. Tudo isto faz parte do compromisso Made to Play da Nike de fazer com que as crianças se movam.
Sabias que brincar é um dos principais caminhos para aprendermos, socializarmos e usarmos a nossa imaginação? Estimular a atividade logo nos primeiros anos de vida pode preparar-nos para uma vida repleta de saúde mental e física. Este programa inclui três módulos concebidos para te proporcionar todas as ferramentas de que necessitas para ajudar as crianças a abraçar a atividade física através da diversão intemporal dos jogos. Cada módulo inclui vídeos educativos curtos sobre o poder da diversão e orienta os treinadores para a criação de aulas através de vídeos de tutoriais e sugestões de especialistas.
Módulo 1: vamos brincar com a bola!
Este módulo centra-se no desenvolvimento das capacidades das crianças para manterem os seus corpos em posições estáveis durante atividades dinâmicas e estáticas. Aqui vais focar-te na força e na mobilidade, demonstrando formas divertidas de incorporar diversão nos treinos regulares e mantendo as crianças interessadas em participar.
Módulo 2: manter a concentração
Este módulo irá centrar-se no desenvolvimento de movimentos eficientes através da coordenação e da velocidade, elementos fulcrais do desporto. Lidar com os corpos em mudança, as competências e, especialmente, as capacidades de concentração pode ser complicado. Transformar as atividades em momentos de diversão é uma forma acertada de manter o envolvimento das crianças. Aqui vais encontrar dicas que podes aplicar a vários desportos e treinos, por isso, é de prever muita corrida, saltos e evasões.
Módulo 3: fazer um esforço adicional
Este módulo irá centrar-se no desenvolvimento de capacidades que permitem às crianças darem o seu melhor durante mais tempo, aumentando a resistência à fadiga através de jogos. Sim, estamos a falar de resistência, que envolve a repetição de movimentos durante um período de tempo prolongado. Vamos mostrar-te como incorporar diferentes tipos de jogos e atividades de baixa e alta intensidade nas tuas sessões, promovendo assim a resistência aeróbica, anaeróbica e muscular.