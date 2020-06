O teu contexto afeta o que comes

O ponto em comum em todos estes detalhes: para comeres da forma mais saudável possível, tens de prestar atenção ao ambiente que te rodeia.



"É aqui que imagino um contínuo", afirma Scott-Dixon. "Não procuro conseguir o ambiente perfeito em todos as refeições; procuro conseguir um ambiente ligeiramente melhor, mais vezes." Isto pode significar comer longe da tua secretária uma vez por semana menos do que atualmente fazes. Ou, se tens o hábito de percorrer as redes sociais durante o jantar, coloca o teu dispositivo longe uma vez por semana.



O objetivo? Não tens de fazer grandes alterações no ambiente que te rodeia para te sentires mais presente, calmo e com mais tendência a fazer escolhas saudáveis. Começa por pequenas coisas. Arranja um espaço organizado e acolhedor para as refeições. Limita as distrações. Pensa na louça que usas, no ruído de fundo, na tua companhia. Dar estes pequenos passos para preparar o teu ambiente criará um momento positivo constante ao longo do tempo e terá grandes resultados.



Faz disto um hábito: pensa numa pequena mudança positiva que possas fazer no teu ambiente, como sentares-te à mesa pelo menos numa refeição por dia. Associa este novo comportamento a um hábito que já tenhas, como olhar para o teu telefone para ver a hora a que estás a começar a comer. Assim, quando olhares para o teu telemóvel, pensa, "está na hora de me sentar!". Sempre que o conseguires fazer, não te esqueças de te felicitar. Isto ajudar-te-á a garantir que o hábito será interiorizado.