Amanhã pode ser o teu melhor dia de sempre

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Continua a ler e descobre novas formas de te ligares através do desporto com as Experiências Nike.

Última atualização: 10 de julho de 2021

O nosso mais recente filme, Best Day Ever, centra-se no que acontece quando repensamos o que é possível.

Acreditamos que todos os dias são uma oportunidade para sair e nos movermos. A partir do momento em que te tornas Nike Member, ganhas acesso a todo o tipo de novas formas de descobrires e te ligares ao desporto. Quer se trate de um treino de alta intensidade ou uma simples caminhada em grupo, podes procurar formas online e presenciais de te moveres e desenvolveres uma comunidade na tua localidade.

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O melhor dia de sempre
O melhor dia de sempre

Data de publicação original: 13 de julho de 2021