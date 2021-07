Novas vencedoras: Megan Rapinoe e Sue Bird.

A Sue Bird e a Megan Rapinoe definiram a grandeza e a longevidade nas suas respetivas modalidades, mas o seu projeto de legado vai muito além das suas carreiras.

As Novas vitórias foram feitas para inspirar a próxima geração. Durante uma conversa especial, a Sue e a Megan discutem como o desporto as mudou.

SUE: Por onde começar?

MEGAN: A ideia a que volto sempre é que as atletas femininas crescem neste ambiente verdadeiramente único, especialmente as atletas femininas de elite. Tirando experiências como a minha na seleção nacional e a da Sue na WNBA e na seleção de basquetebol dos EUA, as mulheres de elite raramente estão com outras mulheres de elite na sua profissão. Normalmente és a única ou então só mais uma ou outra. Para mim, essa era sempre a minha estrutura de permissão.

SUE: Para mim, é uma combinação disso. Estás rodeada por pessoas que também são extremamente competitivas, talvez mais agressivas, mais ambiciosas. O outro lado é tudo o que está relacionado comigo do ponto de vista das bases: quem sou, as coisas com que me importo, os valores que tenho, como abordo as situações, o que quer que seja. O desporto cultivou isso em mim. Aprendi um modo de vida através dele.

MEGAN: Traduz-se em como coexistes no mundo, como lidas com conflitos e diferenças de opinião. Mesmo para além de pertenceres a um espaço seguro, há outras pessoas que estão a passar pelo mesmo e chegas ao ponto em que pensas: "Não estou maluca por me sentir assim". Existem todas as questões relacionadas com o desporto feminino, como a falta de representação, a falta de investimento, todas essas coisas, mas depois estás rodeada de outras pessoas que dizem: "Não, também sinto isso, foi assim que me senti nesta situação".

SUE: É uma experiência partilhada.