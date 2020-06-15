Cinco dicas para manter hábitos saudáveis

05. O ajuste: Esquecer os deslizes.



Por que motivo funciona: Sempre que fazes uma mudança no teu estilo de vida, enfrentas adversidades e os deslizes acontecem. Afinal, és um ser humano! Ryan Flaherty, Senior Director of Performance da Nike, sugere recorrer ao lema "Não faz mal/Então agora" que ensina aos atletas profissionais que treina. Eis como fazer: "Não faz mal se comi um prato gigante de batatas fritas ao almoço. Então agora o que é que vou comer ao jantar?" ou "Não faz mal não ter feito o treino esta manhã. Então agora o que é que vou fazer amanhã de manhã?"



"Utilizar a mentalidade «Não faz mal/Então agora?» é uma forma de voltar rapidamente ao comando, para que uma má refeição não se transforme num dia inteiro de más refeições ou que uma semana de treinos falhados não resulte num mês de treinos falhados", explica Flaherty. "Permite-te seguir em frente após um deslize em vez de te deixares afetar pelo mesmo e mostra-te que tens o poder de mudar o futuro." Também ajuda a baixar a pressão de ser perfeito, minimiza a espiral negativa e aumenta a probabilidade de conseguires entrar rapidamente no rumo certo.



Lembra-te, os hábitos a longo prazo formam-se através da consistência, não da perfeição. Experimenta estas estratégias para manter os teus novos hábitos saudáveis e utiliza a mentalidade "Não faz mal/Então agora?" nos deslizes que enfrentes pelo caminho. Vais conseguir!