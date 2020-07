Cinco dicas para manter hábitos saudáveis

04. O ajuste: Concentrar-se no processo e não no resultado.



Por que motivo funciona: Ficar obcecado com o resultado final pode ser avassalador, o que torna muito fácil sentir frustração e desistir. Em vez disso, concentra-te num processo do qual possas sentir orgulho independentemente do resto. "Digamos que queres correr 10 km ao teu melhor ritmo. Em vez de definirem o tempo como objetivo, digo aos meus clientes para pensarem no processo que os levará a esse resultado e que possam controlar, por exemplo, treinar quatro vezes por semana, cumprir um plano nutricional e incluir o tempo de recuperação e trabalho de mobilidade necessário", afirma o Nike Master Trainer Joslyn Thompson-Rule. "Podes criar as bases para o sucesso desde que cuides bem de ti." Ao centrar as tuas atenções no processo em vez do resultado, um objetivo grandioso torna-se um conjunto de passos mais pequenos que podes gerir e que, efetivamente, te permitem obter o teu melhor tempo.