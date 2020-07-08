Mantém um diário na mesinha de cabeceira

O sono é um dos temas sobre os quais mais gosto de falar, porque é muito importante e, no entanto, provoca problemas a tantas pessoas. Um dos principais motivos pelos quais as pessoas não conseguem adormecer é porque têm a mente acelerada quando vão para a cama. Podes estar a relembrar os teus sentimentos sobre um encontro que tiveste nesse dia ou a pensar em tudo o que tens de fazer no dia seguinte.



Mantém um bloco de notas na mesinha de cabeceira e, quando fores para a cama, dedica alguns minutos a registar tudo aquilo que te vai na cabeça, como uma espécie de diário. Regista se precisas de telefonar ao veterinário do teu cão ou de enviar um e-mail de trabalho a alguém. Regista tudo, porque assim podes deitar-te sem que esses pensamentos continuem às voltas na tua cabeça.



Por que motivo funciona? Transferir os pensamentos da cabeça para o papel permite-te entrar num estado de repouso. O verdadeiro objetivo é passar do estado de sistema nervoso simpático para um estado de sistema nervoso parassimpático, que é o nosso estado de repouso. É muito mais difícil chegar a esse ponto que te permite dormir se não deixares que o teu cérebro pare de funcionar a um ritmo muito elevado.



Assim, esta noite, experimenta pousar o telemóvel, pegar num bloco e numa caneta e registar tudo aquilo que te estiver a passar pela cabeça. Vais adormecer mais depressa e acordar sabendo precisamente aquilo que tens de fazer nesse dia.