THE ONE, O TORNEIO GLOBAL DE BASQUETEBOL DE UM CONTRA UM ESTÁ DE VOLTA PARA COROAR OS MELHORES JOGADORES DO MUNDO EM UM CONTRA UM.
Pelo terceiro ano consecutivo, o The One mostrará ao mundo a próxima geração de grandes talentos. Em um contra um. Sem equipa. Sem ajuda. Só tu e o teu adversário. Quem irá ganhar?
The One 2026
SOBRE O EVENTO
Este ano, as finais do The One da Jordan serão dia 29 de agosto, em Xangai. Reservadas a basquetebolistas entre os 14 e os 18 anos de idade, as provas de qualificação regionais serão realizadas em mais de 20 cidades na América do Norte, Europa e Ásia. Só quem conseguir os melhores resultados é que irá avançar para as finais globais. Quem vencer nas categorias feminina e masculina irá receber o título The One e juntar-se à Jordan como embaixador ou embaixadora oficial.
O The One não é apenas o melhor torneio do mundo de basquetebol de um contra um, contando também com atuações ao vivo de populares artistas internacionais e um concurso de design para artistas emergentes que queiram deixar a sua marca no mundo com a sua própria versão das AJ1. E, como se trata de um evento da Jordan, haverá certamente mais surpresas.
O QUE É PRECISO SABER
- O The One é um torneio global de basquetebol.
- As provas de qualificação destinam-se a basquetebolistas entre os 14 e os 18 anos de idade.
- Há uma categoria masculina e uma feminina.
- As provas de qualificação serão realizadas na América do Norte, Europa e Ásia.
- As finais terão lugar a 29 de agosto em Xangai, na China.
- Quem vencer o The One tornar-se-á embaixador ou embaixadora da Jordan.
AS REGRAS
- Os jogos terminam aos 23 pontos ou aos 8 minutos, consoante o que ocorrer primeiro.
- Cada cesto equivale a 2 ou 3 pontos.
- Relógio de posse de 9 segundos, que começa a contar quando a bola é retirada da zona de ataque ou quando o jogador a atacar toca nela após o "check ball".
- O relógio nunca para, exceto no último minuto.
VENCEDORES DO THE ONE
O PERCURSO ATÉ ÀS FINAIS
As provas de qualificação serão realizadas em mais de 20 cidades em todo o mundo. Quem se qualificar para as finais irá viajar até Xangai (China) para disputar a vitória e obter o título de melhor basquetebolista do mundo em um contra um no dia 29 de agosto.
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Perguntas frequentes
O que é o torneio The One?
O The One da Jordan é um torneio global de basquetebol de um contra um para atletas entre os 14 e 18 anos de idade, realizado anualmente. As provas de qualificação regionais são realizadas em mais de 20 cidades em todo o mundo, e quem conseguir os melhores resultados irá avançar para as finais ao vivo em Xangai (China) em agosto. O torneio é organizado pela Jordan, a marca da Nike fundada em honra do legado do Michael Jordan, e esta será a sua terceira edição.
Quem pode participar?
O The One destina-se a basquetebolistas entre os 14 e os 18 anos de idade. Há uma categoria feminina e uma masculina. Cada categoria terá o seu vencedor ou vencedora.
Porque é que o torneio é jogado em um contra um?
Os jogos de um contra um tiveram um papel extremamente importante na história do MJ. Os duelos no pátio com o seu irmão Larry forjaram o espírito competitivo implacável do MJ. Agora, a Jordan celebra o seu legado percorrendo o mundo em busca de basquetebolistas com a mesma sede de vitória.
Quais são as regras?
- Os jogos terminam aos 23 pontos ou aos 8 minutos, consoante o que ocorrer primeiro.
- Cada cesto equivale a 2 ou 3 pontos.
- Relógio de posse de 9 segundos, que começa a contar quando a bola é retirada da zona de ataque ou quando o jogador a atacar toca nela após o "check ball".
- O relógio nunca para, exceto no último minuto.
- No último minuto, o relógio para quando há um apito, um cesto ou uma lesão.
- O relógio continua a contar nos lançamentos livres, exceto no último minuto.
- Cada jogador terá à sua disposição um desconto de tempo de 20 segundos por jogo. Os descontos de tempo só podem ser solicitados quando se tem a posse de bola ou quando a bola não está em jogo. O desconto de tempo deve ser utilizado durante o tempo de jogo regulamentar, não sendo utilizável durante o prolongamento.
- A bola entra em jogo imediatamente após o "check ball" e o relógio de posse começa a contar nesse momento.
- Quando se encesta, mantém-se a posse da bola.
- Quando se falha um lançamento, a bola continua em jogo.
- Um ressalto defensivo é considerado uma mudança de posse de bola, e a bola continua em jogo. O jogador a atacar terá 5 segundos para levar a bola para além da linha de três pontos e o jogador a defender deverá permitir o movimento. O árbitro iniciará uma contagem visual de cinco segundos no momento do ressalto.
- Se um lançamento não tocar no aro, a bola terá de ser retirada da zona de ataque.
- Se houver uma falta durante o lançamento, o jogador a atacar fará um lançamento livre para um ponto.
- Não há lançamentos livres adicionais.
- A quarta falta resulta num bónus. O jogador terá direito a um lançamento livre para um ponto.
- Se encestar o lançamento livre, conservará a posse de bola e o jogo é retomado após o "check ball".
- Se falhar o lançamento livre, a bola NÃO continua em jogo. A posse de bola é invertida e o jogo é retomado após o "check ball".
- Os árbitros iniciarão os "check ball".
- No prolongamento, ganha quem marcar o primeiro cesto. A posse da bola é determinada através do lançamento de uma moeda.
- Os jogos poderão terminar com um lançamento livre.
- Se um jogador não conseguir continuar a jogar devido a uma lesão, o seu adversário ganha automaticamente.
- As faltas antidesportivas são sancionadas com um lançamento livre e posse de bola, quer o lançamento resulte num cesto ou falhe.
- Não se pode jogar de costas para o cesto no garrafão durante duas posses de bola consecutivas.
- Definição de "jogo de costas": 3 dribles consecutivos a avançar de costas para o cesto. Após o primeiro "jogo de costas", o árbitro dará um aviso ao jogador a atacar. Se voltar a fazer o mesmo, o jogador perderá a posse de bola ao realizar o terceiro drible.
O que recebe quem ganha?
Quem ganhar o torneio irá receber o título The One, assim como um prémio em dinheiro e a oportunidade de ser o rosto de uma campanha global e juntar-se à Jordan como embaixador ou embaixadora oficial da marca.
Quem ganhou as edições anteriores?
Os vencedores da edição de 2025 foram a Rose Simpson e o Terron Williams. A Tatianna Griffin e o Steve Bah foram os vencedores da edição de 2024.
Onde e quando são as finais?
As finais de 2026 serão realizadas em Xangai (China) a 29 de agosto. Os finalistas provenientes de mais 20 cidades competirão em rodas de qualificação e de eliminação direta, que culminarão nas finais da categoria feminina e da masculina.
Onde foram realizadas as edições anteriores do The One?
As finais anteriores do The One foram realizadas em Paris e Nova Iorque.
Os fãs podem assistir às provas de qualificação e às finais?
Sim. Estão são as cidades participantes:
Europa: Madrid, Liubliana, Belgrado, Paris, Londres
Ásia: Tóquio, Nagoya, Cebu, Manila, Guangzhou, Dongguan, Hangzhou, Chengdu, Xian, Xangai, Taipé, Pequim, Wuhan
América do Norte: Chicago, Nova Iorque, Los Angeles
Onde posso ver ou seguir os eventos?
Segue a conta @jumpman23 para obteres mais atualizações.
E se quiser assistir ao The One como representante de um meio de comunicação?
Para mais informações, envia um e-mail para theonejordanbrand@dkcnews.com.