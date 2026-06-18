O The One da Jordan é um torneio global de basquetebol de um contra um para atletas entre os 14 e 18 anos de idade, realizado anualmente. As provas de qualificação regionais são realizadas em mais de 20 cidades em todo o mundo, e quem conseguir os melhores resultados irá avançar para as finais ao vivo em Xangai (China) em agosto. O torneio é organizado pela Jordan, a marca da Nike fundada em honra do legado do Michael Jordan, e esta será a sua terceira edição.