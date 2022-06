Como o exercício físico melhora a saúde, segundo a Dra. Jennifer Heisz

Quando Jennifer Heisz, doutorada, decidiu completar uma prova do Ironman, não o fez para se poder gabar. Após passar anos a estudar de que forma o exercício é capaz de combater a ansiedade e a depressão, quis ela mesma sentir os seus efeitos. Por volta da mesma altura, a pandemia forçou o encerramento do seu laboratório, dos ginásios e cancelou as corridas. Confrontada com o stress acumulado e um sentimento de incerteza, Jennifer não só organizou o seu próprio Ironman, como o terminou sozinha. Ao longo do caminho, descobriu o paradoxo da pandemia: a saúde mental é simultaneamente um motivador e um entrave ao exercício. Neste episódio, a Dra. Heisz junta-se à anfitriã Jaclyn Byrer para dar início à nossa minissérie de três partes sobre saúde mental, indicando-nos o que fazer quando a ansiedade sufoca o impulso de nos movermos. Também nos dá um curso intensivo sobre o que acontece no cérebro e no corpo quando passamos por momentos de ansiedade, stress ou depressão e de que forma o movimento pode evitar os seus sintomas. Ao detalhar as suas descobertas científicas e o seu percurso atlético, mostra-nos por que razão não é necessário treinar para uma prova do Ironman para estimular o nosso cérebro; só é necessário movermo-nos um pouco todos os dias.