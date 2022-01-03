Como o exercício físico melhora a saúde, segundo a Dra. Jennifer Heisz

Podcast Trained: minissérie sobre saúde mental com Jennifer Heisz, doutorada
Orientação
Esta neurocientista passou de ter uma vida académica sedentária a completar a prova do Ironman. Ouve como a sua investigação sobre saúde mental e movimento a motivou.
Trained é um podcast que explora as novidades do fitness holístico.
Quando Jennifer Heisz, doutorada, decidiu completar uma prova do Ironman, não o fez para se poder gabar. Após passar anos a estudar de que forma o exercício é capaz de combater a ansiedade e a depressão, quis ela mesma sentir os seus efeitos. Por volta da mesma altura, a pandemia forçou o encerramento do seu laboratório, dos ginásios e cancelou as corridas. Confrontada com o stress acumulado e um sentimento de incerteza, Jennifer não só organizou o seu próprio Ironman, como o terminou sozinha. Ao longo do caminho, descobriu o paradoxo da pandemia: a saúde mental é simultaneamente um motivador e um entrave ao exercício. Neste episódio, a Dra. Heisz junta-se à anfitriã Jaclyn Byrer para dar início à nossa minissérie de três partes sobre saúde mental, indicando-nos o que fazer quando a ansiedade sufoca o impulso de nos movermos. Também nos dá um curso intensivo sobre o que acontece no cérebro e no corpo quando passamos por momentos de ansiedade, stress ou depressão e de que forma o movimento pode evitar os seus sintomas. Ao detalhar as suas descobertas científicas e o seu percurso atlético, mostra-nos por que razão não é necessário treinar para uma prova do Ironman para estimular o nosso cérebro; só é necessário movermo-nos um pouco todos os dias.
"A beleza do exercício é que nos sentimos bem após cada treino, mesmo depois de um treino fácil, porque temos neuroquímicos a inundar os nossos cérebros."
Jennifer Heisz
Doutorada, diretora do NeuroFit Lab e autora de Move the Body, Heal the Mind
Tens alguma questão sobre mentalidade, movimento, nutrição, recuperação ou sono? Tens sugestões de convidados ou tópicos? Envia um e-mail a Jaclyn para trained@nike.com e ela verá o que pode fazer.