Lições de estilo com a Fleur

Os movimentos? Confere. A energia? Confere. Os conjuntos? CONFERE.
Diz olá aos conjuntos que dão confiança à dançarina adolescente Fleur Zwartkruis para arrasar na pista de dança.
Chamo-me Fleur. Tenho 15 anos e danço.
Vestir-me bem quando estou a dançar ajuda-me a exprimir-me. Aumenta a minha confiança e liga-me à cultura. Faz parte da minha arte.
O mais importante para mim é criar um guarda-roupa único a combinar com a minha personalidade.
Deixem-me mostrar-vos alguns dos conjuntos que me fazem querer mexer!
Quando vou para a pista de dança, adoro usar uma combinação de calças folgadas (as mais confortáveis que encontrar) com t-shirts que confiram um toque da minha feminilidade e do meu estilo.
Também gosto de vestir uma camisola por cima do que estou a usar para dar um toque de estilo adicional. E, claro, tenho de completar o look com um par de Air Force 1.
Quando quero mesmo dar um toque pessoal ao estilo Fleur ao meu look, uso cores que se destacam e, acima de tudo... uso acessórios!
À medida que vou crescendo, o meu estilo muda e sinto-me mais confortável com certas roupas e menos confortável com outras. Não há problema nisso. Gosto muito de descobrir o meu próprio caminho e ser diferente. Tento ser a versão de mim própria que me assenta melhor.
Se estás à procura de novos estilos, recomendaria começar com as sapatilhas. Afinal, vais usá-las bastante, qualquer que seja o tipo de movimentos que te agrade! As minhas favoritas são as Dunk e as Air Force 1, mas toda a gente é diferente. Por isso, a escolha é tua. 🫰
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