Lições de estilo com a Fleur

Chamo-me Fleur. Tenho 15 anos e danço.

Vestir-me bem quando estou a dançar ajuda-me a exprimir-me. Aumenta a minha confiança e liga-me à cultura. Faz parte da minha arte.

O mais importante para mim é criar um guarda-roupa único a combinar com a minha personalidade.

Deixem-me mostrar-vos alguns dos conjuntos que me fazem querer mexer!

Quando vou para a pista de dança, adoro usar uma combinação de calças folgadas (as mais confortáveis que encontrar) com t-shirts que confiram um toque da minha feminilidade e do meu estilo.