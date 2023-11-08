Última atualização: 8 de novembro de 2023
Leitura de 2 min

Os movimentos? Confere. A energia? Confere. Os conjuntos? CONFERE.

Diz olá aos conjuntos que dão confiança à dançarina adolescente Fleur Zwartkruis para arrasar na pista de dança.

Lições de estilo com a Fleur

Chamo-me Fleur. Tenho 15 anos e danço.

Vestir-me bem quando estou a dançar ajuda-me a exprimir-me. Aumenta a minha confiança e liga-me à cultura. Faz parte da minha arte.

O mais importante para mim é criar um guarda-roupa único a combinar com a minha personalidade.

Deixem-me mostrar-vos alguns dos conjuntos que me fazem querer mexer!

Quando vou para a pista de dança, adoro usar uma combinação de calças folgadas (as mais confortáveis que encontrar) com t-shirts que confiram um toque da minha feminilidade e do meu estilo.

Lições de estilo com a Fleur

Também gosto de vestir uma camisola por cima do que estou a usar para dar um toque de estilo adicional. E, claro, tenho de completar o look com um par de Air Force 1.

Lições de estilo com a Fleur

Quando quero mesmo dar um toque pessoal ao estilo Fleur ao meu look, uso cores que se destacam e, acima de tudo... uso acessórios!

Lições de estilo com a Fleur

À medida que vou crescendo, o meu estilo muda e sinto-me mais confortável com certas roupas e menos confortável com outras. Não há problema nisso. Gosto muito de descobrir o meu próprio caminho e ser diferente. Tento ser a versão de mim própria que me assenta melhor.

Se estás à procura de novos estilos, recomendaria começar com as sapatilhas. Afinal, vais usá-las bastante, qualquer que seja o tipo de movimentos que te agrade! As minhas favoritas são as Dunk e as Air Force 1, mas toda a gente é diferente. Por isso, a escolha é tua. 🫰

Fleur x

Comprar

Data de publicação original: 8 de novembro de 2023