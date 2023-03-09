Originalmente concebidas como umas sapatilhas de tributo, as AJ 10 contavam com amortecimento Air a todo o comprimento na sola intermédia e ranhuras flexíveis para proporcionar tração na sola exterior. Tal como as sapatilhas que as antecederam, a inovação das AJ 10 refletiu-se num melhor desempenho em campo. O Michael Jordan provou-o ao arrecadar 55 pontos no seu primeiro jogo após o regresso em Nova Iorque, a 28 de março de 1995. Esse jogo infame ficou conhecido como "double nickel".