Coleção Air Jordan
Air Jordan 10
Lançamento original (1994)
Designer (TINKER HATFIELD)
Artefacto de origem (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Cor (BRANCO/PRETO – CINZENTO STEEL CLARO)
Preço original (125 USD)
Código do estilo (130209-101)
Air Jordan 10
Lançamento original (1994)
Designer (TINKER HATFIELD)
Artefacto de origem (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Cor (BRANCO/PRETO – CINZENTO STEEL CLARO)
Preço original (125 USD)
Código do estilo (130209-101)
Regresso com sede de vingança
Desconhecido até mesmo pelos seus maiores fãs, em meados da década de 90, o Michael Jordan estava ansioso para resolver assuntos pendentes. Embora as Air Jordan 10 tenham sido criadas enquanto ele estava afastado da modalidade, o regresso do MJ durante a época de 1994–1995 ocorreu mesmo a tempo de as estrear em campo, com o seu número temporário, 45, estampado na lateral.
Diretamente do baú
Um tributo renovado
Originalmente concebidas como umas sapatilhas de tributo, as AJ 10 contavam com amortecimento Air a todo o comprimento na sola intermédia e ranhuras flexíveis para proporcionar tração na sola exterior. Tal como as sapatilhas que as antecederam, a inovação das AJ 10 refletiu-se num melhor desempenho em campo. O Michael Jordan provou-o ao arrecadar 55 pontos no seu primeiro jogo após o regresso em Nova Iorque, a 28 de março de 1995. Esse jogo infame ficou conhecido como "double nickel".