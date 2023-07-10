Grace Geyoro: a mira perfeita

A maestrina do meio-campo
É uma guerreira em campo que define o ritmo do jogo como uma verdadeira maestrina do meio-campo. Quando a Grace Geyoro tem a bola, tudo pode acontecer. Continua a ler para saberes mais sobre esta potência francesa.
Jogar com a agilidade da Grace
Concebidas para cortes rápidos e ágeis, as Phantom Luna permitem que a Grace Geyoro se foque no momento e controle o meio-campo com a sua combinação de criatividade e potência. O que farão por ti?
"Enquanto centrocampista, adoro criar jogadas para as minhas colegas de equipa. Também adoro posicionar-me para marcar, distribuir e fazer com que o jogo flua o mais facilmente possível."
Grace Geyoro
Seleção nacional de futebol feminino de França
Allez Les Bleus!
Está na hora das Les Bleues entrarem em campo! Apoia a Grace e a sua equipa com o equipamento da seleção nacional de França de 2023.
Descobre um treino para queimar gordura do corpo inteiro
Neste circuito de força orientado pela Grace Geyoro e pela treinadora Edwige Ahonto, obténs um treino de corpo inteiro centrado nos braços. Já disponível na Nike Training Club App.