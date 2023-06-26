Les Hijabeuses: Founé Diawara fala sobre a luta contra o preconceito

Depois de um ano a treinar com a equipa, estava pronta para se estrear num jogo a sério. Contudo, quando se preparava para entrar em campo, o árbitro impediu-a.



"Não podes usar o teu hijab", disse o árbitro. Não era permitido.



O coração de Founé partiu-se em bocados. O hijab era um importante símbolo da sua fé muçulmana e uma parte da sua identidade. Ela simplesmente não o podia tirar para jogar. Founé passou o jogo no banco. Sentia-se triste e irritada.



"Eu só queria jogar", disse. "Só queria dar o meu contributo à equipa."



Em vez de se deixar levar pela tristeza, Founé permitiu que as suas capacidades de liderança naturais assumissem o controlo. Ouvindo falar de uma campanha dedicada a travar a discriminação no desporto feminino, aproveitou a oportunidade para fazer parte da mesma.