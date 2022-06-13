Emma Raducanu: abandonar a perfeição

Quando estamos no palco mundial, pode parecer que não há margem de erro. No entanto, a Emma Raducanu sabe que a perfeição é algo que não existe. Para crescermos, temos de esquecer esta ideia e mergulhar no desconhecido.



No mais recente filme de "What Are You Working On?", encontrámo-nos com a Emma Raducanu, estrela de ténis de Bromley. Mostrou-nos o primeiro court de ténis em que jogou e partilhou connosco as primeiras memórias de se querer tornar na melhor jogadora. "Eu era tão perfecionista em criança. Ficava maluca quando não acertava em condições na bola."



Desde então, muita coisa mudou e ela descobriu que a perfeição não é um destino. O progresso é uma jornada com muitos altos e baixos: é assim que funciona quando tentamos alcançar os nossos objetivos. "Acho que essa mentalidade (perfecionista) ajudou-me a alcançar todos os meus resultados... (mas) aprender a esquecer esta ideia permitiu que me ligasse à Emma que quero ser e à Emma que sou agora."