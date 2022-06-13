Emma Raducanu: abandonar a perfeição

Emma Raducanu: esquecer a perfeição
Atletas*
Para se tornar na melhor jogadora de ténis possível, a Emma Raducanu está a descobrir que a perfeição não existe.
Quando estamos no palco mundial, pode parecer que não há margem de erro. No entanto, a Emma Raducanu sabe que a perfeição é algo que não existe. Para crescermos, temos de esquecer esta ideia e mergulhar no desconhecido.
No mais recente filme de "What Are You Working On?", encontrámo-nos com a Emma Raducanu, estrela de ténis de Bromley. Mostrou-nos o primeiro court de ténis em que jogou e partilhou connosco as primeiras memórias de se querer tornar na melhor jogadora. "Eu era tão perfecionista em criança. Ficava maluca quando não acertava em condições na bola."
Desde então, muita coisa mudou e ela descobriu que a perfeição não é um destino. O progresso é uma jornada com muitos altos e baixos: é assim que funciona quando tentamos alcançar os nossos objetivos. "Acho que essa mentalidade (perfecionista) ajudou-me a alcançar todos os meus resultados... (mas) aprender a esquecer esta ideia permitiu que me ligasse à Emma que quero ser e à Emma que sou agora."
Venceu o seu primeiro grande título de ténis aos 18 anos de idade, tornando-se na segunda jogadora mais jovem da história a ganhar o US Open. "Depois desse título, as pessoas esperavam que eu começasse a ganhar todos os torneios em que participava." Contudo, a Emma sabe que no desporto não existem certezas: "Acho que é um pouco irrealista, pois a perfeição é algo que não existe."
Já todos tivemos momentos em que nos sentimos pressionados a ser os melhores em algo, seja no desporto, na escola ou noutra atividade qualquer. No entanto, esquecer esta ideia significa aceitar os erros e ter confiança para correr riscos, dentro e fora do campo. A melhor forma de aprender é ao arriscar. "Se formos sempre perfeitos e estivermos com ótimo aspeto, não estamos propriamente a esforçarmo-nos. Melhoramos se fizermos coisas que nunca fizemos antes."
Estamos todos num percurso. Para a Emma, esse percurso é claro: está a trabalhar arduamente para se concentrar no progresso em vez de na perfeição. "Quando ignoro a perfeição, o meu jogo melhora e consigo desfrutar do meu percurso", afirma a Emma.
Descobre o que a Emma está a fazer para esquecer a perfeição no filme "What Are You Working On?". Inspira-te com as histórias de outros atletas da Nike*.