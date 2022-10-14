Histórias selecionadas pelas Rebel Girls
Ellen Ramasedi
Sempre em movimento, Ellen Ramasedi sabia que conseguiria conquistar o que quer que fosse que se decidisse a conquistar. Leiam sobre como a sua paixão pelo salto em comprimento, pela dança e por netball a inspira agora a ajudar raparigas de todo o mundo a praticar desporto.
Ellen Ramasedi da Sportstec, sul-africana e nascida a 16 de fevereiro de 1989. Ilustração de Cecilia Puglesi.
Quando Ellen era mais nova, não conseguia estar quieta. Jogou netball, participou em aulas de dança e praticou salto em comprimento. Ellen estava sempre em movimento! Na escola, a sua disciplina favorita era educação física.
Durante muito tempo, Ellen pensou que, um dia, teria de desistir dos seus momentos empoeirados na pista de salto em comprimento e trocar os seus exigentes ensaios de dança por uma carreira mais tradicional, como ser contabilista. No entanto, à medida que foi crescendo, tentou imaginar formas de poder dar continuidade à sua paixão depois de sair da escola. O que poderia vir a ser? Uma atleta profissional? Árbitro? Jornalista desportiva?
"Isto és tu. Tu podes ser aquilo a que te propuseres."
Um dia, durante um jogo de netball na comunidade, Ellen teve uma ideia brilhante. Poderia ajudar outras raparigas a aprenderem a gostar tanto de desporto como eu!
Ellen sabia que muitas raparigas tinham ansiedade em relação ao desporto, nomeadamente preocupações com o facto de não serem suficientemente boas para jogar. Ellen acreditava que podia incutir confiança nas raparigas através do desporto. Foi então que decidiu tornar-se treinadora de netball na sua comunidade.
Durante os jogos, Ellen aplaudia as raparigas a partir da linha lateral.
Excelente defesa! Bom passe! dizia ela à medida que as suas atletas seguiam as regras precisas do netball, correndo pelo campo, parando quando estas apanhavam a bola e apontavam cuidadosamente para marcarem o próximo ponto do jogo.
Com o tempo, cada vez mais raparigas descobriram que poderiam ser muito boas no desporto, tal como a treinadora Ellen. Ellen não queria que o seu importante trabalho conhecesse um fim. Por isso, juntou-se à Sportstec, uma instituição de caridade que ajuda a capacitar atletas do sexo feminino. Ellen trabalha juntamente com os educadores para criar programas de educação física que ajudam as raparigas a encontrarem o sucesso.
Todos os dias se sente orgulhosa do seu trabalho e de si própria por ter dado um rumo à sua vida em torno da sua verdadeira paixão.