Um dia, durante um jogo de netball na comunidade, Ellen teve uma ideia brilhante. Poderia ajudar outras raparigas a aprenderem a gostar tanto de desporto como eu!



Ellen sabia que muitas raparigas tinham ansiedade em relação ao desporto, nomeadamente preocupações com o facto de não serem suficientemente boas para jogar. Ellen acreditava que podia incutir confiança nas raparigas através do desporto. Foi então que decidiu tornar-se treinadora de netball na sua comunidade.



Durante os jogos, Ellen aplaudia as raparigas a partir da linha lateral.



Excelente defesa! Bom passe! dizia ela à medida que as suas atletas seguiam as regras precisas do netball, correndo pelo campo, parando quando estas apanhavam a bola e apontavam cuidadosamente para marcarem o próximo ponto do jogo.