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Última atualização: 2 de novembro de 2023
Leitura de 4 min

Berlin 2023

ELIUD KIPCHOGE

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Eliud Kipchoge

A sabedoria do Eliud

  • Eliud Kipchoge, slide 1 of 3
    A paciência leva-te à meta mais depressa.

    O running é um jogo de paciência. A persistência é difícil e o progresso pode parecer lento. Para um sucesso a longo prazo, os corredores precisam de reformular o seu processo, encontrando alegria em conquistas contínuas e mensuráveis.

  • Eliud Kipchoge, slide 2 of 3
    Vê a magia, não os quilómetros.

    A autoconfiança é essencial em qualquer caminho para o sucesso. É a forma como encaras os desafios do running: acreditares em ti, nas tuas decisões e na autodisciplina, algo fundamental para conseguires chegar à meta.

  • Eliud Kipchoge, slide 3 of 3
    Descansa tanto quanto corres.

    A maioria dos corredores não leva o descanso a sério. Não pensam nisso como parte do seu "treino". O descanso permite-te fazer mais, manteres-te saudável e, em última análise, proporciona-te velocidade e satisfação no dia da corrida.

Coleção de assinatura do Eliud

Eliud Kipchoge, 20 ANOS EM DESENVOLVIMENTO

Coleção de assinatura do Eliud

20 ANOS EM DESENVOLVIMENTO

Uma coleção para todos os corredores criada com base no etos do Eliud Kipchoge.

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  • Eliud Kipchoge, slide 1 of 3
    Corre com o Eliud
  • Eliud Kipchoge, slide 2 of 3
    "Breaking2: The Documentary"
  • Eliud Kipchoge, slide 3 of 3
    Novas vitórias

Data de publicação original: 2 de novembro de 2023