Dá prioridade a ti através do autocuidado

"A melhor metáfora para isto é uma situação de emergência num avião, em que te indicam que, antes de ajudares os outros, deves colocar primeiro a tua própria máscara de oxigénio", explica Angela Duckworth, professora da Universidade da Pensilvânia e autora de "Grit: The Power and Passion of Perseverance". "Antes de estares disponível para qualquer outra pessoa, tens de garantir que cuidaste de ti com exercício físico, sono, ioga, o que quer que restabeleça as tuas energias." Pode parecer óbvio, mas, para ganhares mais garra, aquela resistência que te ajuda a ultrapassar os obstáculos nos treinos e na vida, é benéfico enfrentar o desafio com as baterias totalmente carregadas.



A desculpa mais frequente para alguém justificar que não consegue cuidar de si? "Não tenho tempo nenhum." No entanto, experimenta dizer isso à estrela de futebol Julie Ertz, atleta olímpica da seleção de futebol dos Estados Unidos. Ela acorda extremamente cedo para ter tempo de cuidar de si pela manhã antes dos seus treinos exigentes. "Sou madrugadora por natureza e adoro, pois tomo um café, faço uma corrida e, em seguida, leio. É o meu tempo pessoal de manhã", revela. "Gosto de ter o meu espaço para me preparar mentalmente. Acho que passar tempo sozinha ajuda-me a manter-me positiva, a avaliar onde estou e onde quero estar."



Se achas que a agenda de uma jogadora profissional de futebol não é suficientemente exigente, para além das suas manhãs pacíficas, a Ertz reserva outros momentos para cuidar mais de si, incluindo nadar, fazer exercícios ligeiros de ioga, deitar-se suficientemente cedo para poder dormir nove horas, meditar e apostar em massagens regulares. "As massagens são verdadeiramente relaxantes não só para os meus músculos, como também muito importantes para a mente", explica a Ertz. Todo o tempo que a Ertz dedica a cuidar de si própria é igualmente importante para o tempo que passa no campo de treinos, pois ajuda-a a garantir o seu melhor desempenho.



Se há algo a aprender com a rotina da Ertz fora do campo é que cuidar de nós próprios é, efetivamente, altruísta, mas não egoísta. Desafiamos-te a tentares dedicar mais tempo àquilo que restabelece as tuas energias e, depois, reparares se os teus treinos, o teu trabalho e as tuas relações parecem mais simples por teres reservado primeiro tempo para colocar a tua máscara de oxigénio. Pondera ainda pequenas alterações para conseguires incluir mais momentos de cuidados pessoais nos teus dias agitados.



Faz disto um hábito: tenta associar um momento curto de cuidado pessoal a algo que faças no dia a dia, como inspirar e expirar profundamente sempre que paras num semáforo vermelho ou focar-te nos teus objetivos para o dia enquanto tomas o pequeno-almoço em vez de percorreres as redes sociais. Sempre que dedicares um momento a recarregar energias, certifica-te de que te felicitas, pois estás a fazer o melhor por todos os que fazem parte da tua vida.