Como fazer uma elevação corretamente

Experimenta a máquina de elevações assistida, que reproduz o exercício, mas remove algum do teu peso corporal. Não tens uma? Amarra uma faixa de resistência à volta do meio de uma barra de elevações para que a volta fique para baixo. Coloca um banco ao lado para poderes colocar um pé na volta e, em seguida, coloca o outro pé sobre o anterior. Com as pernas esticadas, agarra na barra e começa a elevação. Se isto for muito fácil, usa uma faixa de resistência mais leve (fornece menos ajuda) ou coloca um joelho na volta.



Também podes começar com elevações até ao queixo. A mecânica é a mesma, mas agarras a barra com uma preensão por baixo (as palmas das mãos viradas para ti). Isto utiliza mais os teus bíceps para completar o movimento.