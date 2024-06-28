Encontra o teu estilo

"A sobreposição de camadas dá vida aos meus conjuntos. Por exemplo, com umas Air Max Dn, umas calças de ganga largas e um top curto com a gola de uma camisa de fora."



Dá asas à tua imaginação com sobreposições de camadas e, de repente, aquela camisola (ou saia, calças, o que quer que seja!) que está esquecida no guarda-roupa adequa-se a milhares de conjuntos diferentes.



"As Nike Air Max Dn conferem um estilo desportivo que adoro", contou-nos a Sophie. Ela acrescenta uma gola por baixo de uma t-shirt folgada ou uma gravata que combine com as sapatilhas para elevar o look a outro nível.