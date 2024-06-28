Encontra o teu estilo

Não há uma receita mágica para encontrar o teu estilo pessoal. O estilo muda, cresce e, às vezes, é totalmente diferente de um dia para o outro.
No entanto, não importa como evolui à medida que crescemos. A única coisa que é importante manter constante é usar peças que nos façam sentir tão confiantes em relação a nós mesmos como deveríamos.
A Nike passou o dia com três raparigas adolescentes que nos mostraram alguns truques e dicas para nos ajudar a jogar com estilo utilizando as Air Max Dn.
Faz combinações com camadas
"A sobreposição de camadas dá vida aos meus conjuntos. Por exemplo, com umas Air Max Dn, umas calças de ganga largas e um top curto com a gola de uma camisa de fora."
Dá asas à tua imaginação com sobreposições de camadas e, de repente, aquela camisola (ou saia, calças, o que quer que seja!) que está esquecida no guarda-roupa adequa-se a milhares de conjuntos diferentes.
"As Nike Air Max Dn conferem um estilo desportivo que adoro", contou-nos a Sophie. Ela acrescenta uma gola por baixo de uma t-shirt folgada ou uma gravata que combine com as sapatilhas para elevar o look a outro nível.
A colagem da Funmi
"Sou uma pessoa muito colorida no que diz respeito ao meu estilo. Definitivamente, maximalista."
A Funmi partilhou com a Nike que as Air Max Dn fazem com que se sinta como se estivesse a andar nas nuvens. Por isso, é justo que ela use o arco-íris inteiro nos seus conjuntos."Quando se trata de estilo, nunca vou limitar a minha criatividade."
A Funmi é uma inspiração para quem gosta de um estilo ousado e brilhante. Até encontrares um look que te faça sentir bem, continua a experimentar acessórios e cores.
Conforto fora da zona de conforto
"Nunca vi sapatilhas para adolescentes como estas. As laterais chamaram-me a atenção. São TÃO confortáveis."
Ter um par de sapatilhas confortáveis que podem ser usadas de acordo com o estado de espírito faz com que misturar peças seja fácil.
"Uso um pouco de tudo, desde o estilo urbano até à moda dos anos 70", contou-nos a Bella. Ela mistura cortes folgados com um top justo por baixo de uma peça de lã cardada. Depois, usa as Air Max Dn para dar conforto e cor ao look.
Ninguém está limitado a um só estilo. Hoje, vamos vestir-nos como quisermos. Depois, amanhã, vamos acordar e fazê-lo novamente.