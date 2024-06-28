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Última atualização: 28 de junho de 2024
Leitura de 3 min

Nike Teens

Como jogar com estilo

Expressa a tua identidade pessoal com as Air Max Dn 🫧

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Não há uma receita mágica para encontrar o teu estilo pessoal. O estilo muda, cresce e, às vezes, é totalmente diferente de um dia para o outro.

No entanto, não importa como evolui à medida que crescemos. A única coisa que é importante manter constante é usar peças que nos façam sentir tão confiantes em relação a nós mesmos como deveríamos.

A Nike passou o dia com três raparigas adolescentes que nos mostraram alguns truques e dicas para nos ajudar a jogar com estilo utilizando as Air Max Dn.

Encontra o teu estilo

Faz combinações com camadas

"A sobreposição de camadas dá vida aos meus conjuntos. Por exemplo, com umas Air Max Dn, umas calças de ganga largas e um top curto com a gola de uma camisa de fora."

Dá asas à tua imaginação com sobreposições de camadas e, de repente, aquela camisola (ou saia, calças, o que quer que seja!) que está esquecida no guarda-roupa adequa-se a milhares de conjuntos diferentes.

"As Nike Air Max Dn conferem um estilo desportivo que adoro", contou-nos a Sophie. Ela acrescenta uma gola por baixo de uma t-shirt folgada ou uma gravata que combine com as sapatilhas para elevar o look a outro nível.

Encontra o teu estilo

A colagem da Funmi

"Sou uma pessoa muito colorida no que diz respeito ao meu estilo. Definitivamente, maximalista."

A Funmi partilhou com a Nike que as Air Max Dn fazem com que se sinta como se estivesse a andar nas nuvens. Por isso, é justo que ela use o arco-íris inteiro nos seus conjuntos."Quando se trata de estilo, nunca vou limitar a minha criatividade."

A Funmi é uma inspiração para quem gosta de um estilo ousado e brilhante. Até encontrares um look que te faça sentir bem, continua a experimentar acessórios e cores.

Encontra o teu estilo

Conforto fora da zona de conforto

"Nunca vi sapatilhas para adolescentes como estas. As laterais chamaram-me a atenção. São TÃO confortáveis."

Ter um par de sapatilhas confortáveis que podem ser usadas de acordo com o estado de espírito faz com que misturar peças seja fácil.

"Uso um pouco de tudo, desde o estilo urbano até à moda dos anos 70", contou-nos a Bella. Ela mistura cortes folgados com um top justo por baixo de uma peça de lã cardada. Depois, usa as Air Max Dn para dar conforto e cor ao look.

Ninguém está limitado a um só estilo. Hoje, vamos vestir-nos como quisermos. Depois, amanhã, vamos acordar e fazê-lo novamente.

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Data de publicação original: 28 de abril de 2024