O taekwondo requer um profundo foco mental. "Forjei uma mente de aço", diz a Chaima, "que hoje me permite encontrar o meu lugar em qualquer desporto." Este desporto também promove o respeito entre os adversários. Embora conte com socos e pontapés, os praticantes são treinados a nunca, em momento algum, magoar os adversários. A Chaima desde cedo percebeu que, embora um combate de taekwondo possa parecer uma luta, na verdade assemelha-se mais a uma dança. Para ter sucesso, um atleta precisa de ter disciplina, força e elegância.



Além disso, a Chaima também utiliza estes valores fora do tapete enquanto treinadora da Sports dans la Ville, uma organização sem fins lucrativos que ajuda jovens mulheres a terem oportunidades de emprego e no desporto. Ela encara o desporto como uma ponte e a sua função como construtora da mesma.



"Os treinadores podem realmente ter impacto na vida de uma criança", afirma. "É por isso que dou tudo de mim em prol das minhas alunas. Eu treino com elas, luto por elas e sinto-me inspirada por elas."